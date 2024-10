Ho recentemente avuto l’opportunità di provare il ThermalMaster P2, presentato come la seconda più piccola camera termica al mondo. Con un intervallo di temperatura da -20°C a 550°C, questo minuscolo dispositivo promette di portare l’imaging termico professionale letteralmente nel palmo della tua mano. Vediamo se è all’altezza delle aspettative.

Cos’è?

Il ThermalMaster P2 è una minuscola camera termica compatibile con smartphone e tablet Android. Purtroppo, non è compatibile con dispositivi iOS.

Cosa include la confezione?

ThermalMaster P2

Custodia per il trasporto

Moschettone

Cavo di prolunga USB-C

Guida rapida

Design e caratteristiche

La custodia inclusa è davvero notevole, realizzata in plastica con un anello metallico per attaccarla usando il moschettone fornito.

Il P2 stesso è incredibilmente piccolo. Se è davvero il secondo più piccolo, sarei curioso di vedere quale camera sia ancora più minuscola. Il dispositivo è molto ben costruito, con un alloggiamento in metallo.

Il ThermalMaster P2 ha un connettore USB-C e non richiede ricarica, poiché trae energia direttamente dal dispositivo a cui è collegato. Se l’uso della camera collegata direttamente alla porta di ricarica del telefono risulta scomodo, è possibile utilizzare il cavo di prolunga USB-C incluso.

App ThermalMaster

Per utilizzare il P2, è necessario installare l’app ThermalMaster sul dispositivo Android. Non è richiesto alcun accoppiamento: appena si collega la camera, l’app la rileva automaticamente ed è pronta all’uso.

L’app è intuitiva e facile da navigare, con una varietà di impostazioni e modalità colore tra cui scegliere. Permette anche di aggiungere punti di temperatura in tempo reale nella visualizzazione live della camera.

Prestazioni e utilizzo

Ho confrontato le temperature rilevate dal ThermalMaster P2 con quelle di un termometro IR RadioShack che possiedo da anni. C’era una differenza, ma è difficile dire quale dei due sia più preciso.

Il P2 si è dimostrato efficace nel catturare immagini termiche di vari oggetti e situazioni, dalle persone agli animali domestici, dai cibi alle superfici esterne. È particolarmente interessante vedere come rileva le impronte termiche lasciate su superfici più fredde.

Applicazioni pratiche

Oltre all’aspetto ludico, il P2 può essere utilizzato per:

Rilevare perdite di calore

Identificare componenti surriscaldati

Individuare guasti elettrici

E molte altre applicazioni pratiche

Pregi

Non richiede ricarica

Facile da usare

Divertente e utile per varie applicazioni

Aspetti da migliorare

Aggiungere compatibilità con iPhone/iPad

Conclusioni

Il ThermalMaster P2 si è rivelato un dispositivo divertente e potenzialmente molto utile. Sebbene non abbia avuto l’opportunità di testarlo in applicazioni più serie, so di avere ora a disposizione questo strumento quando ne avrò bisogno. Se avete mai pensato di acquistare una camera termica, credo che il P2 sia un’ottima scelta, a patto di possedere un dispositivo Android compatibile.

Prezzo: 199,00 euro Dove acquistarlo: ThermalMaster

Per i nostri lettori, è stato predisposto un codice sconto: utilizzando masterp2 al checkout si otterrà uno sconto dell’8%, portando il prezzo finale a 183€.

Il prodotto è consultabile sulla pagina ufficiale Thermalmaster.

Nota: Il campione per questa recensione è stato fornito da ThermalMaster. L’azienda non ha avuto voce in capitolo sulla recensione e non l’ha visionata prima della pubblicazione.