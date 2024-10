Nothing è un’azienda davvero giovane e innovativa fondata da Carl Pei. Si tratta di una società tecnologica che si sta espandendo molto velocemente sul mercato grazie alle loro idee visionarie e all’attenzione posta sul design e sulla qualità.

Al momento l’azienda londinese conta già diversi dispositivi sul mercato, tra cui il Nothing Phone 1, il Nothing Phone 2, Nothing Ear 1 e 2 e anche Nothing OS, il sistema operativo personale dell’azienda che si basa su Android.

Si tratta di dispositivi di notevole qualità, ma i progetti di Nothing non sono certo terminati qui. Oltre a varie idee per il futuro, l’azienda sta per lanciare un nuovo smartphone che ha delle caratteristiche abbastanza particolari.

Nothing: l’azienda lancerà lo smartphone creato dalla community

Il concept che si cela dietro al lancio del nuovo smartphone di Nothing è davvero innovativo e minimalista.

Si tratta infatti di uno smartphone completamente ideato dai fan, il Nothing Phone (2a) Community Edition.

Questo nuovo dispositivo, di cui si conoscono alcune caratteristiche tecniche, come il display AMOD da 6,7 pollici, il comparto fotografico con una fotocamera posteriore da 50 MP e 50 MP ultra wide e una anteriore da 32 MP e una RAM da 8 o 12 GB, si basa su un’idea davvero esclusiva.

L’idea dello sviluppo di uno smartphone ideato completamente dai fan nasce nel mese di marzo del 2024 con il progetto denominato The Community Edition Project.

Il Nothing Phone (2a) Community Edition verrà presentato il 30 ottobre e sarà un vero e proprio smartphone ideato totalmente dai fan.

L’idea è davvero semplice ma allo stesso tempo estremamente rivoluzionaria poiché ha permesso agli appassionati del settore e dell’azienda di affiancarsi agli esperti del settore nella riuscita di un progetto diviso in più fasi, dal design del dispositivo alla campagna di marketing.

Si spera che con il lancio di questa edizione speciale si potrà normalizzare questa pratica di rendere partecipi i fan alla creazione di nuovi dispositivi.