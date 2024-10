A quanto pare l’ascesa imperiosa di Apple porterà molto presto a un cambio radicale negli equilibri di mercato nel mondo degli smartphone, sembrerebbe infatti che il prossimo anno Apple potrebbe superare Samsung come principale produttrice di smartphone al mondo, il divario tra le due potenze è infatti del 3% in favore di Samsung, gli analisti però si aspettano che Cupertino otterrà un importante incremento negli ultimi due trimestri dell’anno, assegnare questa svolta secondo gli analisti e il tris Apple Intelligence, iPhone SE 4 e la vendita dei modelli meno recenti.

Merito dei nuovi ma anche dei vecchi

L’incremento di mercato è ovviamente legato anche all’arrivo dei nuovi iPhone 16 e 16 Pro, nonostante‘ esordio sottotono dei modelli base sembra che i modelli top di gamma stiano portando avanti il mercato di Apple al punto da garantire il sorpasso a Samsung, di conseguenza, secondo gli analisti di Counterpoint, dopo anni di leadership di Samsung presto assisteremo a un passaggio di consegne sotto certi aspetti atteso da molti.

Paradossalmente però sembra che il successo di Apple non poggi principalmente sugli ultimi modelli arrivati sul mercato, bensì su quelli meno recenti, le performance longeve di modelli come iPhone 13 e 14 stanno garantendo una vendita costante in mercati meno emergenti come India e Cina, dove la vendita di questi Modelli continua in modo costante, a fronte invece di mercati con maggiore potere d’acquisto che si rivolgono verso gli ultimi smartphone dell’azienda, da non sottovalutare poi sarà il fattore iPhone SE 4, il quale potrebbe costituire una grande sorpresa dal momento che consentirà di avere uno smartphone con caratteristiche appartenenti alle ultime tre generazioni ad un prezzo inferiore ai 500 $, dettaglio che fa gola a molti.

Insomma tutto sembra pronto per un sorpasso da molto tempo annunciato che vedrà Apple prendere lo scettro di prima azienda al mondo nella produzione di smartphone, un cambiamento sotto certi aspetti che non sorprende, visto che da un un po’ di anni l’azienda di Cupertino stava segnando dei numeri davvero da capogiro.