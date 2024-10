Quando si parla di fallimento nel campo di videogiochi, un nome che negli ultimi tempi salta subito alla mente di tutti i giocatori è sicuramente quello di Concord, il titolo lanciato da Sony infatti ha riscosso un successo talmente insignificante da essere addirittura rimosso da tutti gli Store online, poco dopo il suo lancio nel mercato, rimozione che è stata seguita tra l’altro dal rimborso per coloro che lo hanno acquistato, un tonfo decisamente fragoroso che ha colto di sorpresa un po’ tutti ma che allo stesso tempo tutta la community si aspettava dal momento che la beta aveva riscosso veramente pochi consensi.

Clamoroso ritorno

Il titolo in questione è infatti il risultato poco accattivante, con una dinamica di gioco decisamente decrepita e già vista ed è riuscita a battere perfino quanto fatto da The Lord of The Rings: Gollum, tuttavia, il game director Ryan Ellis Aveva lasciato uno spiraglio aperto dopo la sua rimozione, dichiarando che la società avrebbe valutato le migliori opzioni nel fintanto che il gioco era off line, da allora il silenzio è stato rotto da quasi quotidiani aggiornamenti nel backend di Steam, I quali però hanno un significato tuttora da decifrare, viene spontaneo credere che si stia preparando il terreno per un eventuale ritorno in una forma completamente diversa.

Quello che molti credono accadrà corrisponde a un potenziale ritorno di Concord nel mondo di videogiochi sottoforma però di videogioco free to play, sebbene ci sia un pessimismo abbastanza evidente a permeare l’intero ambiente attorno al videogioco, di conseguenza l’unica cosa da fare è attendere per capire che cosa decideranno le aziende coinvolte in merito al futuro del titolo che nonostante tutto rappresenta un investimento di denaro decisamente corposo, andato completamente bruciato, è lecito dunque pensare che si voglia tentare il tutto per tutto per cercare quantomeno di recuperare la cifra spesa.