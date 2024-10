Vodafone Silver ancora disponibili: a partire da 7 euro ecco fino a 200 GIGA

La gamma Silver non è di certo una novità per chi ama cambiare gestore spesso ed è per questo che ora torna di moda. La volontà è infatti quella di soggiogare anche coloro che non hanno creduto a queste offerte in passato, fornendogli un’altra opportunità. Vodafone sta infatti continuando a proporre delle offerte straordinarie, ma non vuole lasciare indietro questa linea promozionale fatta di risparmio e tanta qualità. Ovviamente non tutti potranno beneficiare di questa campagna, in quanto solo alcuni utenti potranno avere il privilegio di sceglierne le offerte. Al momento le soluzioni mobili da scegliere sono due e vantano più o meno gli stessi contenuti ma ci sono anche degli aspetti che le differenziano.

L’obiettivo ovviamente è quello di riprendersi la vetta delle classifiche di gradimento, dando scacco a tutti gli altri gestori tra cui Iliad e i virtuali. Vodafone dunque è intenzionata a fare davvero di tutto per portare dalla sua parte una nuova cornice di pubblico, fatta magari anche di qualche ex utente.

Vodafone: queste nuove offerte hanno davvero tutto al loro interno, ecco le Silver

Il mondo Vodafone ancora una volta diventa interessante anche per coloro che non ci hanno mai fatto caso, soprattutto grazie alle sue nuove offerte. All’interno di queste infatti c’è davvero tutto, ovvero ciò che gli utenti si aspettano di trovare all’interno di una promozione mobile vantaggiosa. L’obiettivo è fornire loro la possibilità di non dover desiderare altre soluzioni, anche grazie alla grande qualità di rete.

Entrambe le offerte che Vodafone propone hanno a disposizione minuti senza limiti per ogni utente e soprattutto tantissimi giga. Prima di passare a quanto sia generosa la possibilità di navigare sul web, bisogna anche citare la presenza di 200 SMS in entrambe le Silver. Per quanto riguarda la rete mobile, Vodafone garantisce la possibilità di navigare con 100 giga in 4G e con 150 giga in 4G, per 7,99 € al mese o per 9,99 € al mese.