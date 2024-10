Il Bitcoin si afferma come un asset d’investimento legittimo, distinto da altri strumenti finanziari. A confermare questa visione è Larry Fink, CEO di Blackrock, la più grande società di gestione degli investimenti al mondo. Fink ha recentemente parlato dei nuovi prodotti finanziari dedicati alle criptovalute, sostenendo che Bitcoin ed Ethereum dovrebbero essere paragonati a commodity come l’oro piuttosto che alle azioni.

Fink di Blackrock ci svela il presente e il futuro dei Bitcoin

Nel corso della presentazione dei risultati finanziari di Blackrock per il terzo trimestre del 2024, Fink ha evidenziato l’impegno dell’azienda nell’innovazione, puntando su strumenti che facilitano l’accesso al mercato delle criptovalute. Prodotti come gli ETP, che replicano l’andamento delle criptovalute, permettono anche agli investitori meno esperti di approcciarsi a Bitcoin. A sostegno della sua tesi, Fink ha menzionato il recente lancio dell’ETF Ethereum, l’Ishares Ethereum Trust, che ha registrato oltre 1 miliardo di dollari di afflussi netti nei primi due mesi. Anche l’Ishares Bitcoin Trust ha avuto un notevole successo, accumulando 23 miliardi di dollari in soli nove mesi.

Fink ha anche affrontato le preoccupazioni riguardo alla vulnerabilità delle criptovalute agli umori politici e regolamentari. Sebbene esistano timori che nuove normative possano ostacolare la crescita di questo settore, Fink sembra scettico al riguardo. In risposta a un’osservazione su come il cambio di leadership alla Casa Bianca potrebbe influenzare Bitcoin, ha sostenuto che la crescita del mercato sarà principalmente alimentata dall’accettazione progressiva di questi asset, piuttosto che dalle regolamentazioni.

In un contesto di crescente interesse, Donald Trump ha recentemente manifestato il suo entusiasmo per le criptovalute, partecipando a eventi del settore e lanciando un progetto DeFi. Fink ha tracciato un parallelismo con il mercato dei mutui e delle obbligazioni ad alto rendimento, affermando che la trasparenza e la disponibilità di dati di qualità miglioreranno le analisi, attirando un numero maggiore di investitori istituzionali.

Infine, il tema delle valute digitali emesse dalle banche centrali (CBDC) è stato affrontato, evidenziando successi in Paesi come India e Brasile nella digitalizzazione delle loro valute. Fink ha ribadito come la tecnologia blockchain, combinata con l’intelligenza artificiale, potrà apportare valore significativo al futuro delle transazioni finanziarie.