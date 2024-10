Google Wallet ha inviato per errore numerose email agli utenti riguardanti l’aggiunta di carte non recenti, generando preoccupazione per possibili truffe. Il 2 ottobre 2024, numerosi utenti, soprattutto negli Stati Uniti, hanno segnalato la ricezione di email sospette da Google Wallet. Queste email indicavano erroneamente l’aggiunta di nuove carte agli account Google Pay o Google Wallet, causando allarme tra gli utenti, preoccupati per possibili truffe informatiche. Alcuni hanno riportato di aver ricevuto più di un messaggio consecutivo, creando confusione e timori per la sicurezza dei propri dati finanziari.

Entrando nel dettaglio, è emerso che le carte segnalate come appena aggiunte erano in realtà vecchie carte, alcune delle quali già scadute, precedentemente associate agli account. Gli utenti, colti alla sprovvista, si sono immediatamente rivolti a piattaforme come Reddit per chiedere chiarimenti, temendo che potesse trattarsi di una truffa mirata a rubare i dati delle carte di credito. Questo ha contribuito ad alimentare la preoccupazione, dato il crescente numero di frodi online.

Google Wallet ha commesso un errore: ha inviato mail agli utenti affermando che non avessero aggiunto una carta

Fortunatamente, dopo poche ore, Google è intervenuta con una nota ufficiale, chiarendo che non vi era stata alcuna violazione degli account. L’invio di queste email era stato il risultato di un errore interno e non c’era alcun rischio per la sicurezza degli utenti. Google ha rassicurato tutti, sottolineando che i loro portafogli digitali non erano stati compromessi in alcun modo.

Anche se inizialmente l’episodio ha creato allarme, la situazione si è risolta rapidamente. Questa vicenda ci ricorda che anche i giganti tecnologici possono commettere errori, ma è altrettanto importante la loro prontezza nel risolvere la situazione e nel tranquillizzare gli utenti. Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto, con le scuse di un’azienda che si è sempre contraddistinta per la sua grande onestà sia verso il pubblico, che coloro che hanno deciso di investire il proprio denaro per l’acquisto dei prodotti.