Fastweb ha rilasciato una nuova promo. Quest’ultima permette ai nuovi utenti di procedere all’attivazione dell’offerta Fastweb Mobile tramite un coupon. Gli utenti che lo avranno ricevuto potranno recarsi nei punti vendita dell’operatore e procedere richiedendo la portabilità del proprio numero di telefono. Con tale opzione sarà possibile ottenere uno sconto sulla nuova SIM sia in versione “tradizionale” che in versione digitale (eSIM). Ma come si riceve il coupon?

Fastweb: ecco come procedere

Gli utenti che intendono ricevere il coupon devono compilare un apposito form online. Qui sarà necessario introdurre determinate informazioni. Come l’e-mail e il numero di telefono. Inoltre, bisogna selezionare un apposito negozio Fastweb dove poter procedere con l’acquisto dell’offerta.

Cliccando sul tasto “INVIA” l’utente presenterà la richiesta. A questo punto, Fastweb procederà inviando un’e-mail con al suo interno il coupon che bisognerà scaricare per mostrarlo al punto vendita selezionato. In questo modo sarà possibile procedere con l’attivazione approfittando della promo messa a disposizione da Fastweb.

Di solito, sia che si proceda online che negli store fisici, una nuova SIM con l’operatore ha un costo pari a 10 euro. Con la nuova offerta, invece, dopo aver ricevuto il coupon per l’offerta Fastweb Mobile il costo si azzera. Tutti gli utenti potranno attivare una nuova SIM (o un eSIM) gratuitamente richiedendo la portabilità del proprio numero.

Anche se il costo della SIM è gratuito procedendo con il coupon è importante ricordare che gli utenti dovranno pagare la prima ricarica. Quest’ultima è necessaria per coprire il primo mese dell’offerta selezionata. Nello specifico, per Fastweb Mobile quest’ultimo, con l’attivazione nei negozi fisici, è pari a 10 euro.

Tutti gli utenti che intendono procedere con tale opportunità devono ricordare che il coupon sarà valido solo fino al 31 ottobre. Ciò significa che è importante procedere il prima possibile per evitare di perdere la possibilità di procedere con l’attivazione che permette ai nuovi utenti di ottenere la SIM gratuita.