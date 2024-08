Trump lancia la piattaforma per criptovalute The DeFiant Ones

The DeFiant Ones è la nuova, misteriosa piattaforma di Trump e figli, di cui si sa molto poco se non che tratterà di criptovalute.

Il mercato delle criptovalute si arricchisce di una nuova piattaforma: The DeFiant Ones, un progetto ambizioso concepito per contrastare l’élite finanziaria e difendere gli americani comuni. A sorpresa, il fondatore di questa iniziativa è Donald Trump, affiancato dai suoi figli. Nonostante il lancio sia recente e i dettagli siano ancora scarsi, il progetto sta già attirando l’attenzione.

The DeFiant Ones, una piattaforma ancora misteriosa

In un annuncio pubblicato su Truth, il social network creato da Trump dopo il suo ban da Twitter (ora X), l’ex presidente ha espresso la sua visione di una finanza decentralizzata. Il post rimanda a un canale Telegram dedicato, che al momento non fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma. Sebbene si parli di un progetto innovativo, rimane incerta la natura esatta della piattaforma: non è chiaro se si tratti di una criptovaluta vera e propria o se semplicemente fornirà contenuti informativi sul tema della finanza decentralizzata.

A supporto di quest’ultima ipotesi, vi sono le recenti registrazioni dei marchi Be DeFiant e World Liberty Financial. Quest’ultimo, in particolare, è descritto come una “fornitura di informazioni finanziarie nel campo della finanza decentralizzata” – il che potrebbe indicare che il progetto si concentrerà principalmente sull’informazione piuttosto che sull’emissione di criptovalute.

I figli di Trump hanno promesso che la piattaforma offrirà opportunità anche a chi non ha accesso ai tradizionali servizi bancari, con prestiti che potrebbero essere approvati e liquidati in pochi minuti anziché in mesi. Tuttavia, la validità di queste promesse è ancora tutta da dimostrare. Alcuni esperti avvertono che non ci sono prove concrete che dimostrino che le transazioni in criptovalute siano meno costose rispetto ai metodi finanziari tradizionali. Inoltre, l’idea di spingere l’americano medio a investire in un mercato noto per la sua alta volatilità potrebbe comportare rischi significativi.

Insomma, The DeFiant Ones rappresenta un tentativo di sfidare le strutture finanziarie consolidate attraverso la criptovaluta, ma le sue reali implicazioni e l’efficacia rimangono da verificare.