Nell’era odierna quasi tutti noi abbiamo una macchina, inoltre abbiamo un’ampia scelta di modelli e marchi. Ci sono sul mercato auto per varie esigenze e ci sono anche auto di lusso che caratterizzano il mondo dei motori. Sul settore delle auto di lusso troviamo marchi come Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, ecc… e queste auto soddisfano la richiesta di poche persone che vogliono solamente il meglio. Una di queste persone è Zlatan Ibrahimovic che ha acquistato la Ferrari SF90 XX.

Ecco la Ferrari SF90 XX di Zlatan Ibrahimovic, vediamola nel dettaglio

Anche se il campo da calcio non gli ha dato molte soddisfazioni, iniziando la stagione con il Milan tra alti e bassi, Zlatan Ibrahimovic comunque ha un motivo per essere molto contento. Infatti per il suo quarantatreesimo compleanno, l’ex-calciatore professionista si è regalato una bellissima SF90 XX Spider. Questo bolide che ha acquistato in edizione limitata rappresenta i sogni di tantissimi appassionati del marchio Ferrari. Questa vettura infatti è stata prodotta solo per 599 esemplari. La SF90 XX Spider acquistata da Zatlan Ibrahimovic è stata pubblicata sul personale profilo Instagram dal dirigente milanista, attraverso una foto dove si può apprezzare la livrea nera e con qualche dettaglio rosso. Questi 2 colori richiamano chiaramente i colori sociali del Milan.

La Ferrari è l’ultima arrivata nel garage dello svedese. Lo scorso anno infatti il calciatore aveva festeggiato comprandosi e regalandosi un’altra Ferrari, la Purosangue. L’anno ancora prima invece aveva acquistato una Ferrari Daytona SP3 e una 812 Competizione. E’ evidente che Zlatan abbia una passione fondata sulle auto di Enzo Ferrari, tanto da vantare nella sua collezione anche altri modelli come la Enzo e una F430 Spyder. Comunque nel suo garage ci sono anche altri modelli di buona fattura, infatti nel tempo Ibra si è fatto fotografare sopra una Porsche 918 Spyder, Maserati Granturismo e una 911 Targa 4S Heritage. Ha anche una collezione di auto più comuni come la Volvo EX30, V90 e un Audi RS6 Avant.