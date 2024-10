Tesla ha prodotto e testato i suoi robot Optimus con una tecnologia che gli permetteva di essere completamente indipendenti dall’ uomo. Dopo la presentazione del robot al Cybercab di Tesla, questa supposizione si è rivelata inesatta dato che sono telecomandati. Questa verità non è del tutto nuova poiché molti utenti pensavano già che fossero guidati dall’ uomo. Infatti l’ AI serviva solamente a far camminare il robot, mentre per quanto riguarda la gestione degli arti superiori e la comunicazione sono effettuati dall’ uomo.

All’ evento il robot si è dimostrato molto fluido nei movimenti e anche molto veloce nel rispondere alle domande che gli venivano poste. Quest’ ultime si riferivano anche alla natura del robot e le risposte che sono arrivate sono molto esaustive. Infatti vengono telecomandati da altri dipendenti Tesla quando devono svolgere alcune azioni. In questo la casa di Elon Musk ha voluto essere molto precisa e non dire delle falsità su quello che realmente è stato mostrato.

Tesla, il futuro degli Optimus è già stato deciso

All’ interno della piattaforma X ci sono moltissime opinioni contrastanti riguardo al vero funzionamento degli Optimus. Infatti non tutti sono d’ accordo sull’ opinione degli utenti che ritengono telecomandato il robot, soprattutto dopo che alcuni dipendenti Tesla si sono rifiutati di ammettere che le voci provenienti dai robot fossero umane. Altri invece hanno riferito che esiste un controllo da remoto con una sala specifica per gestire il tutto. Elon Musk ha rivelato che gli Optimus saranno prodotti in serie su larga scala e saranno venduti ad un prezzo che varia tra i 20 e i 30 mila dollari. La società dovrà lavorare sulla capacità del robot di gestire le situazioni da solo senza che venga assistito dagli umani. Dato che verrà prodotto su larga scala bisogna capire se verrà prodotto ancora telecomandato o del tutto autonomo.

Per avere robot che fanno quello che diciamo bisognerà aspettare poiché bisognerà trovare delle tecnologie in grado di offrire queste opportunità.