C’è molta attesa per i dispositivi di Apple prossimi al lancio, che stando a quanto dice il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, è previsto per il 1° novembre.

L’evento per la presentazione della nuova serie di prodotti si terrà a fine ottobre, mentre i dispositivi verranno immessi sul mercato dalla settimana successiva. I pezzi più pregiati della nuova serie di prodotti firmati Apple sono:

i MacBook Pro da 14″ con CPU M4 , le configurazioni più potenti da 14″ e 16″ con M4 Pro e M4 Max;

, le configurazioni più potenti da 14″ e 16″ con M4 Pro e M4 Max; nuovo iMac con M4 ;

; Mac mini rinnovato con chip M4 e M4 Pro ;

; nuovo iPad mini.

Apple non ha menzionato l’iPad entry-level, dunque è facile pensare che il suo lancio si slittato al 2025.

Apple mette i nuovi chip M4 al centro della sua lineup di dispositivi

Stando alle anticipazioni del giornalista di Bloomberg, i piani di Apple per la prima metà del 2025 vedono come protagonisti i MacBook Air da 13 e 15 pollici con M4, un nuovo iPhone SE, iPad Air da 11 e 13 pollici, nuove Magic Keyboard per iPad Air e un AirTag aggiornato.

Andando a parlare dei MacBook più potenti, Apple sta sviluppando i nuovi Mac Studio e Mac Pro con chip M4. Molto probabilmente il Mac Studio verrà lanciato a metà anno, mentre verso la fine del 2025 potremmo vedere il Mac Pro.

Questi aggiornamenti oltre a seguire le aspettative del settore, aprono la strada all’arrivo dell’iPhone 17 e dei Mac con chip M5 previsti per l’autunno del 2025. Sicuramente Apple non ci lascerà privi di sorprese nel 2025, come per gli anni che seguiranno, nella speranza che comunque l’azienda riesca ad innovare e rinnovare il proprio parco device, proprio con la possibilità di mettere a disposizione del pubblico prodotti sempre più di alto livello e qualità generale, anche con caratteristiche tecniche innovative, quale può essere Apple Intelligence (che speriamo arrivi presto in italia).