Un inedito MacBook Pro 14 con chip M4, in questi giorni, è apparso in rete grazie a due youtuber russi che hanno pubblicato alcuni video in anteprima. La vicenda ha destato non poca sorpresa. Proprio perché il prodotto non è ancora stato ufficialmente presentato da Apple. Infatti resta incerta la modalità con cui sia stato possibile per i due giovani ottenere il dispositivo. Come ribadito è stato condiviso un lungo video di unboxing, autenticato anche dal noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg su X. Successivamente ne è emerso anche un secondo, più breve ma altrettanto importante. In quanto offre una panoramica più dettagliata delle specifiche tecniche e del design di questo MacBook Pro. Confermando alcune ipotesi sull’hardware.

Specifiche e anticipazioni: Apple prepara l’annuncio ufficiale del nuovo MacBoo

Il modello mostrato, un MacBookPro da 14 pollici, presenta una configurazione di base interessante. Si parla infatti di 6GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Questa dotazione rappresenta un potenziale miglioramento rispetto all’attuale modello con chip M3, che parte da 8 GB di RAM. Cosa che suggerisce che Apple potrebbe optare per aumentare la memoria nella configurazione di base. Questo cambiamento, forse, è legato al recente lancio di Apple-Intelligence. La piattaforma AI dell’azienda, che richiede maggiore capacità di RAM per garantire le prestazioni ottimali anche offline.

Nel secondo video, il retro della confezione offre informazioni preziose su altri dettagli del nuovo MacBook Pro14 M4. Il dispositivo è dotato di una CPU a 10 core e una GPU a 10core, superando l’M3, che integra una CPU a 8 lcore. Tra le caratteristiche principali emergono uno schermo Liquid Retina XDR da 14,2”, con tecnologia ProMotion a 120Hz e risoluzione di 3.024 x 1.964pixel. A livello di porte, sono presenti tre Thunderbolt (USB-C), una HDMI, uno slot SDXC, il connettore MagSafe 3 e un jack audio da 3,5 mm.

Il suo debutto ufficiale è atteso entro fine mese, probabilmente la settimana dal 14 al 20 ottobre. Se le tempistiche saranno rispettate, i preordini potrebbero iniziare subito dopo l’annuncio, con la disponibilità nei negozi dal 1° novembre.