WhatsApp sui dispositivi iOS sta per ricevere un nuovo aggiornamento. Quest’ultimo introdurrà una nuova funzione utile per le opzioni di riproduzione per i video. Tale novità è stata scovata nel changelog ufficiale. All’interno della versione 24.20.78 dell’app di messaggistica. Secondo quanto riportato la nuova funzione permetterà agli utenti di selezionare le diverse opzioni in base alle proprie preferenze. Ma come funziona?

WhatsApp: cosa cambia per la riproduzione video

Nello specifico, una volta introdotta la nuova opzione, gli utenti avranno la possibilità di regolare la velocità di riproduzione. Sarà possibile scegliere di aumentarla a 1,5x o a 2x. La funzione è simile a quella già presente per le note vocali.

Si tratta di un’opzione utile. In particolare, per tutti coloro che hanno molte chat attive su WhatsApp. Sfruttando la nuova funzione sarà possibile ottimizzare il proprio tempo. Inoltre, si sfrutterà al meglio l’esperienza con la piattaforma per la versione iOS.

WhatsApp sta lavorando anche ad un ulteriore aggiornamento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per la riproduzione dei video sull’app di messaggistica. Si tratta dell’introduzione della modalità picture-in-picture per video. Quest’ultima permette di restringere la finestra dei filmati in modo da non perdere di vista la chat nonostante si stia visionando un video.

La nuova opzione permette agli utenti di continuare ad utilizzare WhatsApp, di spostarsi tra una conversazione e l’altra, il tutto senza dover interrompere la visione del filmato. Un’opzione particolarmente utile per sfruttare contemporaneamente più funzioni insieme.

Al momento le nuove funzionalità di WhatsApp per iOS sono in fase di rollout. Il loro rilascio avverrà in modo graduale per tutti gli utenti muniti di dispositivi Apple. Ciò significa che non resta che attendere l’arrivo ufficiale delle funzionalità sul proprio smartphone. Considerando lo stato attuale dello sviluppo della funzione è ipotizzabile che nel giro di qualche settimana tutti gli utenti Apple potranno testarla.