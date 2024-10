Una delle più grandi applicazioni di messagistica, ovvero Whatsapp, propone un aggiornamento che permette agli utenti di poter personalizzare le chat private in maniera più approfondita attraverso i nuovi temi. Un abbozzo di personalizzazione lo avevamo già fra le mani grazie alla possibilità di scegliere fra una tonalità chiara o scura del tema, ma questa volta Whatsapp procederà ad un’opera più specifica. Una tale personalizzazione era già presente da qualche anno nella piattaforma rivale, ovvero Telegram, ragion per cui anche Whatsapp ha deciso di concedersi questo balzo in avanti verso una maggiore personalizzazione delle chat private.

I temi su Whatsapp: le novità e come usarli

La prima grande novità sta nel fatto che questo upgrade di Whatsapp sbarca anche su Android, oltre che su iOS. Per quanto riguarda i temi, finalmente si potrà cambiare colore all’interno delle chat, scegliendo su una gamma di 20 temi personalizzati. Ma non finisce qui, dato che si potrà modificare anche il colore della bolla dei messaggi. Il menù presenta un totale di 22 temi diversi, per le chat e 20 colori a disposizione per la tonalità principale di tutta l’interfaccia. Il tutto, ovviamente, sarà privato e l’opera di personalizzazione sarà visibile esclusivamente sul dispositivo in uso, non ai suoi interlocutori nella piattaforma. Possiamo dunque immaginare di personalizzare a nostro piacimento una chat di lavoro, differenziandola da una chat con i nostri amici, senza che nessuno di loro sappia di questa nostra modifica.

Chi può utilizzare i nuovissimi temi di Whatsapp?

Per il momento la novità dei temi su WhatsApp è disponibile per alcuni di coloro che hanno aderito alla versione beta dell’app su Android. In particolare sembra che la nuova versione sia già a disposizione degli utenti che hanno aggiornato l’app alla versione 2.24.21.34. Ovviamente, però, ci aspettiamo che nelle prossime settimane un sempre maggior numero di utenti possa usufruire di questa nuova funzionalità dell’applicazione.