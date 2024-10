Ha dell’incredibile quanto stia succedendo su Amazon: la multinazionale statunitense sta cancellando, dal proprio sito online, numerosi preordini del nuovissimo Dualsense 30th Anniversary targato Playstation.

Amazon, il comunicato sul Dualsense 30th Anniversary

Diversi acquirenti hanno informato in rete dell’accaduto e affermano di aver ricevuto una mail in cui veniva confermato l’annullamento del preordine, il rimborso totale della spesa e in aggiunta un buono dal valore di 5 dollari. “Non siamo in grado di evadere il suo ordine per il controller DualSense 30th Anniversary perché non è più disponibile presso il fornitore. Di conseguenza, abbiamo dovuto annullare l’ordine e il pagamento originale non sarà addebitato”: cosi recita la mail targata Amazon.

Le reazioni sul mercato e il giallo sull’accaduto

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali per quanto concerne il raggio dei paesi coinvolti in questo disguido, ma non trapelano ancora notizie di tale portata in Italia. Difatti, sul territorio italiano, il prodotto è andato prontamente in sold-out nel giro di pochissimo tempo e non sembra che ci siano delle finestre aperte affinché si possa riordinare il prodotto. Neppure grandissime catene come Mediaworld, Game Stop o Amazon Italia sembrano poter intervenire. A distanza di qualche ora, però, rimane il giallo sulla cancellazione da parte di Amazon di questo prodotto esclusivo. Naturalmente, però, questo fatto riguarda esclusivamente Amazon, ma non quello italiano. Infatti, secondo quanto riportato da Press Star Australia, non è possibile ancora definire una mappatura precisa dell’area dell’inconveniente targato Amazon, ma possiamo dire con certezza che nella nostra penisola la pagina d’acquisto sia presente, con la specifica, però, che il prodotto non sia disponibile e nemmeno reperibile presso lo store ufficiale di Playstation. Un caso molto particolare, delicato e per certi versi all’oscuro di chiarimenti, che sicuramente arriveranno e delucideranno, nel migliore dei modi, riguardo la produzione del joystick celebrativo targato Playstation, il Dualsense 30th Anniversary.