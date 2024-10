I mini PC sono divenuti nel corso del tempo molto più diffusi di quanto avremmo mai pensato, trattasi di piccoli computer dalle ridottissime dimensioni, al cui interno si possono trovare comunque componenti di alto livello, pensate per soddisfare perfettamente, in alcune occasioni, anche gli utenti più esigenti.

Tra i tanti modelli attualmente disponibili, oggi vi vogliamo parlare del Blackview MP60, un mini PC con processore intel N5095 di undicesima generazione, che può raggiungere una frequenza di clock fino a 2,9GHz, affiancato da una configurazione di base più che valida: 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. La connettività wireless non manca assolutamente, infatti abbiamo WiFi dual-band, bluetooth 4.2 e non solo, per riuscire a collegare, senza filo, la maggior parte dei dispositivi.

Ricevete ogni giorno codici sconto Amazon gratis in regalo, con le nuove offerte esclusive, correndo subito ad iscrivervi al canale Telegram dedicato.

Amazon: le offerte sono folli, il mini PC è super scontato

Il prezzo di questo mini PC è tutt’altro che elevato, considerando comunque il suo listino di 174 euro, il risparmio posto in essere dalla promozione disponibile su Amazon è possibile data la presenza di un coupon che gli utenti devono applicare direttamente in pagina, corrispondente ad una riduzione di 30 euro sul suddetto valore, in questo modo si andranno a spendere solamente 144 euro in fase finale, con consegna a domicilio gratuita e spedizione molto rapida. Ordinatelo subito a questo link.

Parlando invece di connettività fisica, nella parte posteriore troviamo una buonissima dotazione, composta da: due porte USB-A 2.0, 2 porte USB-A 3.0, due HDMI 1.4b di tipo A, un connettore ethernet gigabit RJ45 classico, un jack audio da 3,5mm e naturalmente il connettore per la corrente (da notare infatti che non si tratta di un prodotto dotato di batteria integrata). Il prodotto ha dimensioni davvero contenute, le quali raggiungono 24,7 x 19,5 x 6,9 centimetri, ed un peso di 1,01 kg.