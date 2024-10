La casa automobilistica di Elon Musk torna a stupire tutti con i suoi progetti e strategie che mirano ad offrire sempre più una gamma di veicoli differenti. Nelle scorse ore è infatti arrivata l’ufficialità dell’arrivo Da tempo si parlava della possibilità della Tesla Model Y a 7 posti.

Dopo diverse ipotesi, dunque, non si parla più di indiscrezioni ma di una notizia ufficiale che conferma l’arrivo sul mercato della nuova variante del marchio statunitense. Non a caso, il Salone di Parigi 2024 è stato l’occasione per il marchio Tesla per presentare la versione a 7 posti del modello elettrico. Scopriamo insieme maggiori dettagli al proposito nel corso di questo nuovo articolo dedicato alla casa costruttrice di Elon Musk.

Tesla: ufficiale l’arrivo del SUV Model Y a 7 posti

Offrire una vasta gamma di veicoli non è un obiettivo casuale. Ciò permette infatti di rispondere ad esigenze differenti tra le diverse tipologie di utenti. In questo caso, Tesla ha deciso di portare sul mercato un SUV elettrico in grado di ospitare fino a 7 passeggeri, dunque con il massimo del comfort.

Quello che sappiamo è che la Tesla Model Y a 7 posti sarà proposta soltanto sulla Long Range con doppio motore e trazione integrale. Gli utenti che vorranno acquistare altre varianti dovranno però accontentarsi solamente di 5 posti.

Nello specifico, per quanto riguarda la versione a 7 posti, si contraddistingue grazie ad una capacità carico di 363 litri e fino a 750 se si decide di ripiegare la terza fila. Nel caso in cui ci fosse necessità di un carico elevato, la Model Y arriva fino a 2.000 litri di capacità con seconda e terza fila ripiegata. La stessa casa automobilistica ha descritto la Model Y come una vettura in grado di offrire la massima versatilità, con 7 posti passeggero e tanto spazio di carico. Grazie all’apertura del portellone è consentito un accesso al pianale del vano bagagli che semplifica operazioni di carico/scarico. Per quanto riguarda l’autonomia nel ciclo Wltp è di 563 km, con un accelerazione da 0 a 100 km/h in 5 secondi e velocità massima è di 217 km/h.

Per i prezzi della Model Y sul mercato italiano si parte da 42.690 euro per la versione a trazione posteriore fino a 57.990 per la Model Y Performance a trazione integrale. Non dimentichiamo che per adesso l’unico modello che permette l’opzione a sette posti è quello con batteria Long Range e trazione integrale.