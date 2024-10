Continuano a stupire le novità del Salone di Parigi 2024. Sul palcoscenico del tanto atteso evento che ospita numerosissimi costruttori del settore automotive. Tra questi proprio Citroen, a cui dedicheremo questo articolo.

La casa automobilistica Citroen ha infatti deciso di partecipare all’evento presentando due anteprime su cui sta lavorando nel corso degli ultimi mesi. Per l’occasione dunque presenta la nuova generazione dell’Ami che prevede di vendere nel 2025. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo maggiori dettagli riguardanti le novità di Citroen.

Citroen: al Salone di Parigi 2024 con anteprime importanti

Salone di Parigi 2024 scelto per svelare in anteprima alcune anticipazioni sulla nuova generazione della Citroen Ami. Stile ed eleganza contraddistinguono la minicar elettrica che la casa costruttrice proporrà con l’obiettivo di conquistare gli utenti.

Non dimentichiamo che il costruttore ha deciso di continuare ad utilizzare caratteristiche tipiche del modello precedente e, di conseguenza, alcuni dettagli relativi alla carrozzeria. Un esempio sono proprio i dettagli presenti sui parafanghi che consentono di avere una carrozzeria unica nel suo stile. La Citroën Ami di nuova generazione, presentata in anteprima al Salone di Parigi, durante il 2025 subirà una vera e propria reinterpretazione. Quel che sappiamo è però che le dimensioni del nuovo modello rimarranno le stesse di della Ami attualmente in commercio.

Al Salone di Parigi anche un concept che si basa sulla livrea Night Sepia che la casa automobilistica Citroen lanciò nel corso nel mese di aprile. Nello specifico, la Ami Buggy Vision si presenta come una variante con uno stile più ricercato. Il modello include sedili con nuovi cuscini trapuntati e speciali pneumatici speciali con uno stile un po’ off-road. Chiaramente il palcoscenico del Salone di Parigi non può che essere il migliore per svelare in anteprima progetti che contraddistingueranno il futuro del costruttore automobilistico Citroen. Non ci resta che attendere ulteriori novità da parte del brand.