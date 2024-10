Anche GAC partecipa al Salone di Parigi 2024 per presentare le novità su cui il team ha duramente lavorato. Nello specifico, la casa automobilistica ha deciso di presentare una gamma dei veicoli disponibili in Cina e una versione di pre-produzione del suo Aion V.

Naturalmente, cosi come altre case automobilistiche, anche Guangzhou Automobile Group, ha colto l’occasione del palcoscenico del Salone di Parigi per svelare alcune importanti novità che nei prossimi mesi potrebbero conquistare utenti e buone quote di mercato. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un gruppo industriale di proprietà dello Stato che durante lo scorso anno è riuscito a ottenere un numero pari a ben 2.5 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Scopriamo insieme le novità GAC in questo articolo che abbiamo deciso di dedicargli.

GAC: le novità del Salone di Parigi 2024

Tra le novità del gruppo GAC, l’Aion V si contraddistingue per essere un SUV elettrico con una lunghezza di 4,65 metri. Per quanto riguarda i dati tecnici, vengono proposte due potenze per il motore elettrico da 240 Nm di coppia. Una da 150 kW e una da 165 kW. Ad affiancare il motore elettrico, una batteria con tagli di potenza differenti. La casa costruttrice ha infatti deciso di offrire soluzioni differenti e in grado di promettere da 520 a 750 km di autonomia.

Al fine di ottimizzare l’esperienza di guida del veicolo, GAC ha deciso di implementare alcuni sensori per gli ADAS. Tra questi non possiamo non citare il Lidar montato sul tetto, videocamere e sensori radar a ultrasuoni.

A tal proposito, ricordiamo che l’Aion V debutterà sul mercato europeo e arriverà con la versione da 75 kWh con oltre 520 km di autonomia. Non da meno le caratteristiche degli interni, con un abitacolo in grado di offrire il massimo del comfort ai passeggeri. Non manca la strumentazione LCD e il display dell’infotainment con schermo da 14,6″.