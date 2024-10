Il Robovan di Tesla è stato finalmente svelato. Non è stata una sorpresa completa, visto che se ne parlava già da tempo. Tuttavia, durante la presentazione, il design futuristico della navetta ha catturato l’attenzione di molti. Elon Musk, attraverso il suo profilo su X, ha dichiarato che la versione di produzione sarà molto simile a quella mostrata. Come sarà possibile mantenere questa promessa?

Musk ha descritto il Robovan come un “autobus Art Déco”, facendo riferimento ai treni degli anni ’30 che hanno ispirato la linea del veicolo. Alcuni utenti hanno azzardato ipotesi sul design e Musk, rispondendo ai commenti, ha confermato che l’ispirazione giusta è stata colta. La domanda ora è: questa scelta stilistica, così particolare, avrà successo nel mondo moderno del trasporto urbano? Da quel che appare nelle immagine, non si può negare che il veicolo possa avere un certo fascino.

Innovazione: cosa aspettarsi dal Robovan Tesla?

Nonostante l’aspetto accattivante, Tesla non ha rivelato molti dettagli tecnici sul Robovan. Il focus dell’azienda, infatti, resta per ora sul Cybercab, un altro progetto di mobilità elettrica. Musk ha tuttavia voluto rassicurare gli utenti riguardo a una caratteristica che ha suscitato qualche perplessità: l’altezza da terra estremamente bassa. Sarà in grado di affrontare strade dissestate? A quanto pare, il Robovan è dotato di un avanzato sistema di sospensioni a livellamento automatico. Questo consente di alzare o abbassare il veicolo in base alle condizioni della strada e del carico.

Questo, secondo Musk, garantirà una guida sicura anche sui percorsi più difficili. Dalle immagini diffuse alla stampa, inoltre, si può notare che il Robovan Tesla presenta un’area di carico molto spaziosa. È abbastanza capiente da trasportare diverse valigie e oggetti ingombranti. Questo lo rende ideale sia per il trasporto di persone che di merci. Cosa sarà veramente il Robovan per Tesla? Sarà l’inizio di una nuova era per i trasporti urbani? Sebbene la priorità dell’azienda sembri essere ancora il Cybercab, è probabile che del Robovan si sentirà parlare molto in futuro.