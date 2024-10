Un recente annuncio ha riportato la notizia relativa ad un ampliamento dell’accordo tra Qualcomm e Honeywell. Secondo quanto riportato la partnership potrebbe ora concentrarsi sul realizzare soluzioni per il settore energetico basate sull’AI.

Nello specifico, sembra che Qualcomm fornirà a Honeywell prodotti relativi alla connessione. A quest’ultimi si aggiungeranno anche i chipset abilitati all’intelligenza artificiale. In questo modo sarà possibile potenziare l’efficienza operativa. Ciò insieme anche ai feedback in tempo reale.

Qualcomm e Honeywell: i dettagli del nuovo progetto

Lo scopo è quello di garantire la connettività anche in zone più remote. Per farlo le tecnologie di Qualcomm verranno integrate su applicazioni come l’Honeywell Field Process Knowledge System. In questo modo verranno potenziate le capacità di raccolta dati e di analisi.

Nello specifico, Qualcomm offre i suoi processori AI a basso consumo con connettività wireless nativa, computer vision ed anche software. Tale assetto verrà combinato con le tecnologie di rilevamento Honeywell. In tal modo verranno realizzati processori che permetteranno lo sviluppo di sensori industriali che avranno il compito di monitorare i parametri di processo, delle condizioni ambientali e degli asset.

Pramesh Maheshwari, Presidente di Honeywell Process Solutions ha dichiarato che la combinazione della propria tecnologia abilitata all’AI con i processori AI on-device di Qualcomm permetterà agli operatori di lavorare in modo più intelligente con sistemi che risultano molto più efficienti.

Lo scopo è quello di potenziare le prestazioni dell’industria di processo. Le nuove feature interverranno anche per sostenere il lavoro dei tecnici sul campo e i responsabili dell’assistenza. In questo modo sarà possibile offrire risposte più veloci e precise. La collaborazione tra Qualcomm e Honeywell ha già portato alla realizzazione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Come, ad esempio, un agente multi-modale intelligente che offre ai lavoratori e alle industrie di vendita al dettaglio di interagire tramite comandi vocali e contenuti multimediali con i dispositivi mobile.