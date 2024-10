Qualcomm Ha deciso di rivoluzionare il mondo delle reti domestiche tramite l’introduzione di un nuovo prodotto, stiamo parlando del Networking Pro A7 Elite, una piattaforma decisamente innovativa, dal momento che per la prima volta integra l’intelligenza artificiale inserita appositamente per trasformare l’esperienza dell’utente, il merito va ad un coprocessore di intelligenza artificiale che aumenta drasticamente le prestazioni Wi-Fi 7 e abilita nuove applicazioni basate per l’appunto su IA, aprendo di fatto le porte ad un’era di connettività intelligente.

Sostanzialmente questa integrazione consente un’elaborazione di dati direttamente sul Gateway, elemento che garantisce una privacy decisamente maggiore e soprattutto una personalizzazione molto più profonda, elementi da sempre graditi a operatori e aziende che dunque possono sfruttare questa nuova tecnologia in vari ambiti, l’obiettivo dell’azienda con sede in Taiwan è quello di costruire un ecosistema connesso ma molto più fluido, reattivo e personalizzabile.

Un passo verso l’innovazione

Per rendere tutto ciò realtà Qualcomm si impegnerà a supportare gli sviluppatori nella creazione di nuove applicazioni grazie alla messa a disposizione del suo ambiente di sviluppo per intelligenza artificiale, stiamo parlando del AI Hub, il quale farà da apriporta allo sviluppo di soluzioni di piattaforme di intelligenza artificiale ad uso domestico nella creazione di reti intelligenti che consentano lo sviluppo di una vera e propria casa intelligente.

Phil Solis di IDC, azienda che si occupa di connettività mobile e wireless ha commentato così: “È emozionante vedere i gateway Wi-Fi, come la piattaforma Qualcomm Networking Pro A7 Elite, evolversi in piattaforme AI edge. Questa trasformazione colma il divario tra l’AI nel cloud e l’AI sul dispositivo, aprendo la strada a una nuova fase di innovazione nei dispositivi per la casa intelligente, nelle loro interfacce utente, nell’integrazione e nelle applicazioni, oltre che aprire a nuovi modelli di business per i fornitori di servizi, segnando una tappa significativa nel progresso della tecnologia di rete domestica.”