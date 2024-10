Di recente sono emersi svariati errori di moderazione che hanno colpito le piattaforme Instagram e Threads. La questione era stata sollevata da svariati utenti. L’azienda si era subito espressa a riguardo affermando di aver preso già provvedimenti utili a risolvere quanto stava accadendo. Ma in cosa consistono i problemi riscontrati? L’errore principale riguarda il controllo dei post e dei profili degli utenti. Quest’ultimi venivano considerati da censurare anche se non si presentavano le dovute condizioni. Cosa ha causato tale disguido?

Instagram e Threads: ecco i problemi riscontrati

Secondo molti, il problema che ha coinvolto le due piattaforme social dipendeva da un abuso dell’AI. L’intelligenza artificiale, usata per individuare i post da eliminare e i profili da bannare, creava incongruenze e problematiche. Sembra però che tale ipotesi sia stata scartata.

In alternativa, sembra che i contenuti incriminati venissero presentati ai revisori umani senza che venisse fornito loro un contesto di riferimento. Sarebbe stata tale situazione a portare alla censura di contenuti che contenevano parole “ambigue”. Come ad esempio il termine “cracker”.

Seguendo tale ipotesi, la colpa sembra tutta dell’algoritmo. Quest’ultimo avrebbe segnalato post a sproposito. A rassicurare gli utenti coinvolti nella questione è intervenuto anche Adam Mosseri. Il capo delle due piattaforme ha rilasciato una dichiarazione in cui assicura che gli errori in questione sono già stati scovati. Inoltre, come riportato da Mosseri, l’azienda è già alle prese con il rilascio di modifiche utili per risolvere i problemi in questione. In questo modo sarà possibile utilizzare Instagram e Threads senza intoppi e ban ingiusti.

L’AD ha continuato affermando che l’azienda promette di impegnarsi di più per evitare che situazioni di questo tipo si presentino ancora e per impedire che i profili vengano ingiustamente bannati. Infine, viene ribadito che le intenzioni del team di sviluppo è sempre quello di rendere Instagram e Threads due piattaforme all’avanguardia, ma soprattutto sicure per tutti gli utenti.