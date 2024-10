Iliad: nuova Flash 150, il prezzo cala vertiginosamente

Gli utenti hanno ancora tre settimane per poter scegliere una delle promozioni mobili migliori che siano arrivate durante quest’ultimo mese. Se qualcuno si fosse perso la notizia, è tornata disponibile sul portale ufficiale di Iliad l’offerta mobile che probabilmente farà cambiare idea a tantissime persone. Chi si stava chiedendo se sottoscrivere una delle soluzioni di Iliad, questa volta potrebbe avere tutto sotto controllo semplicemente scegliendo la nuova Flash 150. Al suo interno questa promozione mobile garantisce davvero tutto e soprattutto senza mai cambiare prezzo.

Questa peculiarità è stata in grado di monopolizzare il mercato, puntando i riflettori solo ed esclusivamente su questo operatore. Tenendo conto che non si tratta di un gestore virtuale, è davvero un miracolo che i prezzi che Iliad propone non aumentino mai. Ovviamente il discorso non riguarda solo questa offerta, ma tutte quelle che sono state lanciate nel corso di questi sei anni di avventura in Italia.

Iliad torna in cima alla lista degli utenti: chi vuole risparmiare avendo tutto può scegliere la Flash 150

Tornando all’offerta Flash 150, al suo interno gli utenti possono trovare mensilmente tutto quello che desiderano in quanto ci sono minuti, messaggi e giga. Le telefonate sono senza limiti verso ogni numerazione, esattamente come i messaggi. Per quanto riguarda la navigazione sul web poi ecco 150 giga in 4G, tutto per un prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre. Da chiarire che questa soluzione è disponibile sia per i nuovi clienti che per i già clienti che hanno un’offerta mobile di Iliad con un prezzo inferiore a quello indicato qui in alto. Il costo di attivazione è di 9,99 € una tantum.

Questa è tutte le altre offerte di Iliad possono essere attivate direttamente presso un centro ufficiale del gestore o magari sul sito ufficiale. Da non dimenticare anche la presenza dei cosiddetti Iliad Point disponibili ad esempio nei centri commerciali.