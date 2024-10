Il 24 ottobre OPPO presenterà i suoi nuovi smartphone ma non sarà necessario attendere per scoprire quali saranno le colorazioni nelle quali saranno disponibili. Evan Blass ha già condiviso alcune immagini nelle quali appaiono OPPO Find X8 e OPPO Find X8 Pro nelle varie opzioni di colore previste.

OPPO Find X8 e X8 Pro senza segreti: ecco alcune immagini

Il leaker Evan Blass ha condiviso in rete alcune immagini rendering che consentono di osservare i due smartphone OPPO da diverse angolazioni e nelle opzioni di colore previste. Per quanto riguarda OPPO Find X8, lo smartphone arriverà in quattro colorazioni differenti: il bianco, il rosa, il nero e il blu.

Il dispositivo accoglierà un comparto fotografico dalle dimensioni abbastanza generose, di forma circolare con sensore principale sarà da 50 MP, ultra grandangolare da 50 MP e teleobiettivo periscopico.

Il display sarà un OLED da 6,6 pollici con bordi piatti e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Le cornici saranno molto sottili e gli angoli arrotondati: complessivamente avremo una struttura decisamente elegante ma il punto forte sarà la batteria. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 5600 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W.

L’OPPO Find X8 Pro, invece, sarà disponibile in tre colorazioni: nero, bianco e blu. Il display, in questo caso, sarà leggermente più grande, raggiungendo i 6,78 pollici. Dimensioni maggiori avrà anche la batteria che, in questo caso, avrà una capacità di 5900 mAh.

Entrambi i dispositivi saranno annunciati da OPPO tra soli pochi giorni. Inizialmente l’azienda rilascerà i suoi smartphone soltanto in Cina ma non è da escludere un possibile arrivo sul mercato globale entro i prossimi mesi. Il 24 ottobre avremo modo di scoprire se quanto emerso fino a questo momento rispecchia effettivamente la realtà. Qualora le anticipazioni si dimostrino azzeccate, entrambi i dispositivi rappresenteranno per OPPO degli ottimi strumenti tramite i quali fronteggiare i rivali del settore.