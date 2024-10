La prossima generazione di smartphone targati Apple, gli iPhone17, si preannuncia rivoluzionaria. L’azienda della mela potrebbe integrare tante novità tecniche che serviranno a tracciare un solco profondo rispetto ai modelli della precedente generazione e garantire agli utenti nuove feature esclusive.

In particolare, gli analisti stanno aspettando con ansia quello che è stato indicato come iPhone 17 Air o Slim. Il motivo di questo nome sembra essere legato proprio alla sua compattezza e leggerezza, una novità assoluta che permetterà di stravolgere la famiglia di device e meritarsi un nome dedicato come accaduto per gli iPad.

Nonostante il possibile lancio sia atteso a settembre del prossimo anno, possiamo scoprire quelle che sono le primissime indiscrezioni emerse in queste ore. Grazie a queste anticipazioni, possiamo tracciare quali saranno le caratteristiche principali di questo iPhone 17 Air.

Emergono i primi dettagli sul presunto iPhone 17 Air, il device di Apple che rivoluzionerà gli smartphone della mela

I report indicano che Apple utilizzerà una nuova tecnologia per il display chiamata TDDI (Touch and Display Driver Integration). Si tratta di una soluzione tecnica che unisce in un unico strato il sensore touch e il display saranno. Questo approccio permetterà di ridurre significativamente lo spessore della componente. Di conseguenza, l’utilizzo della tecnologia TDDI permetterà di rendere l’intero iPhone 17 Air più sottile rispetto a tutti i device della mela attualmente prodotti.

Le novità, tuttavia, non riguardano solo le dimensioni ma anche la qualità del pannello. La nuova generazione di display potrà contare su una qualità dell’immagine migliore e, al tempo stesso, garantire un consumo energetico ridotto.

Il pannello OLED dovrebbe misurare 6,4 pollici e supportare la tencologia ProMotion per un refresh rate a 120 Hz. Ci saranno passi avanti anche per quanto riguarda il contrasto, con neri sempre più profondi. Gli analisti indicano la presenza di uno strato protettivo più resistente che in passato con trattamento anti-riflesso.