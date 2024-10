Huawei ha avviato da tempo la conversione completa dei propri device per supportare HarmonyOS e la versione più recente denominata NEXT. L’obiettivo del produttore cinese è quello di diventare completamente indipendente da Google e Android per quanto riguarda la gestione del sistema operativo.

Si tratta di un intervento massiccio che ha comportato un enorme sforzo da parte di Huawei con buoni risultati in Cina. Tuttavia, in Europa e nel resto del mondo, rinunciare ad Android e ai servizi Google è piuttosto difficile, se non impossibile.

Per questo motivo, Huawei potrebbe aver escogitato un piano molto interessante in previsione del lancio della famiglia Mate 70. Stando a quanto svelato dal leaker RuiPlaysDigital su Weibo, la nuova serie di flagship cinesi potrebbe arrivare con un setup software “dual-frame”.

Huawei Mate 70 potrebbe arrivare con la possibilità di avviare HarmonyOS NEXT che Android e supportare i Google Mobile Services

Questo significa che i device potrebbero operare con un framework dedicato ad HarmonyOS NEXT, il sistema operativo nativo di Huawei. Tuttavia, in caso di necessità, sarebbe possibile avviare un framework in grado di supportare le app Android.

Tale approccio permetterebbe a Huawei di commercializzare i Mate 70 in tutto il mondo, senza che gli utenti internazionali siano limitati dalla mancanza di Android. Inoltre, gli esperti di settore indicano che, oltre a supportare le app Android sarà possibile installare i Google Mobile Services (GMS) e far funzionare il Play Store e chiaramente app come Gmail e YouTube, il cui funzionamento sarebbe precluso.

Il debutto ufficiale di HarmonyOS NEXT è previsto il prossimo 22 ottobre in Cina mentre non è ancora stata condivisa una data ufficiale per il lancio della serie Mate 70. L’unica certezza sembra essere che la serie sarà presentata entro fine anno ma possiamo aspettarci maggiori dettagli in occasione dell’evento legato al lancio del sistema operativo. Non resta che attendere maggiori sviluppi che non tarderanno ad arrivare.