La competizione tra Oppo e Apple si fa sempre più dura. Soprattutto con il nuovo Find X8 che punta a battere l’ iPhone 16 Pro in diversi aspetti, a partire dal design. I bordi dei due dispositivi risultano incredibilmente ridotti. Ma secondo una recente fuga di notizie, il brand cinese potrebbe addirittura superare il suo rivale. Le cornici del FindX8 misurano infatti appena 1,45 millimetri, leggermente più sottili rispetto a quelle dell’iPhone16Pro. Il quale già vanta di uno spessore abbastanza ridotto. In una immagine condivisa da Pete Lau, CEO di OnePlus (azienda legata a Oppo), si vedono i due smartphone affiancati. Da qui è evidente la somiglianza tra i loro profili, che risultano quasi indistinguibili a prima vista, se non per i sistemi operativi diversi. Ad ogni modo, la vera differenza potrebbe risiedere nella qualità percepita. Altro aspetto in cui Oppo sembra voler mettere in discussione il predominio di Apple.

Oppo vs Apple: tecnologia avanzata e prestazioni da urlo per i due top di serie

Le specifiche tecniche dei due modelli non lasciano dubbi. Siamo di fronte a due smartphone di fascia altissima. Oppo FindX8 presenta un display OLED da 6,7 pollici e una risoluzione 1,5K. Il tutto accompagnato da una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il cuore pulsante è il potente SoC MediaTek Dimensity 9400. Il quale promette grandi prestazioni, come dimostrato dai test su Geekbench. Qui il Find X8 è riuscito a superare l’iPhone 16Pro. La versione Pro del dispositivo Oppo offre anche uno zoom periscopico 10x. Un’innovazione che punta a rivoluzionare il comparto fotografico dei cellulari. Entrambi i modelli supportano poi la ricarica rapida a 100watt. Ma la novità più interessante è forse il “tasto cattura”, che permette di scattare foto e registrare video in maniera semplice e veloce. Insomma, entrambi i prodotti presentano qualità stilistica e prestazioni accattivanti. La scelta di uno o l’altro dipende esclusivamente dalle preferenze dei clienti.