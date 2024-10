La possibile conferma che Amazon sia al lavoro sulla dodicesima generazione di Kindle Paperwhite arriva nel modo più strambo possibile. Una presunta unità completa è stata avvistata su eBay e immediatamente rimossa.

Gli utenti Reddit sono riusciti a salvare qualche screenshot prima che l’inserzione sparisse definitivamente. Grazie a queste immagini, la cui autorevolezza è tutta da confermare, possiamo scoprire quali sono le novità che Amazon ha apportato a questo device.

Stando a quanto emerso, la dodicesima generazione di Kindle Paperwhite non porterà grandissimi cambiamenti al già ottimo dispositivo di lettura. La formula offerta dall’e-reader di Amazon è già ottima così e non sono necessari ulteriori modifiche.

Tuttavia, per facilitare la lettura per gli utenti, il display sarà leggermente più grande rispetto alla generazione lanciata nel 2021. Si passa dai 6.8 pollici scelti dal produttore per dell’unidicesima generazione ai 7 pollici del device in arrivo.

Questo cambiamento andrà a garantire una maggiore leggibilità generale ma, soprattutto, andrà modificare il design della parte frontale in quanto le cornici saranno leggermente più sottili. Inoltre, il sistema integrato permetterà di regolare l’intensità della luce calda al fine di adattarsi maggiormente alle esigenze dei lettori in ogni condizione.

Tra le altre caratteristiche tecniche emerse dall’inserzione su eBay, possiamo citare la memoria interna da 16GB per archiviare centinaia di libri, file e fumetti. Completa la dotazione tecnica la certificazione IPX8 che garantisce la resistenza all’acqua, ottimo per usare l’e-reader al mare.

Resta invariata la porta USB-C per la ricarica e l’autonomia che, come sempre, permetterà di utilizzare il Kindle Paperwhite per settimane senza ricaricare. Purtroppo, l’inserzione non ha permesso di ottenere ulteriori informazioni in merito. Non resta che attendere maggiori dettagli da parte di Amazon, considerando che il possibile debutto dovrebbe essere molto vicino.