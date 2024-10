Google potrebbe presto introdurre una delle funzioni più attese per la gestione della smart home. Analizzando l’ultima versione dell’app Google Home sono infatti emerse stringhe inerenti ai Preset per le luci smart. Novità che permetterà di salvare le impostazioni di luminosità e colore delle lampadine, in modo da ripristinarle in un secondo momento.

Illuminazione più dinamica con i Preset in Google Home

L’ultimo aggiornamento di Google Home punta a risolvere una delle lacune principali dell’app, aggiungendo una funzione apposita che punta a semplificare la gestione della domotica. La recente analisi dell’ultimo APK, corrispondente alla versione 3.24.1.4, ha infatti svelato importanti novità. Tra queste è presente la possibilità di salvare preset personalizzati per l’illuminazione. Una mancanza che, fino ad ora, ha portato agli utenti a regolare manualmente le luci ogni volta che volevano cambiarne l’intensità o il colore.

I preset per le luci rappresentano un’evoluzione significativa nella gestione dell’illuminazione domestica. Sarà infatti possibile creare scenari luminosi predefiniti e applicarli rapidamente a seconda dell’ambiente e delle proprie esigenze. In questo modo gli utenti potranno passare da un’atmosfera ad un’altra con un semplice tocco o con l’utilizzo di comandi vocali. Tramite l’utilizzo delle automazioni sarà possibile, inoltre, ottimizzare l’uso delle luci in base alle necessità. Sarà infatti possibile attivare un preset specifico in modo automatico in base all’orario o ad eventi specifici. Non solo ridurrà il tempo speso per regolare manualmente l’illuminazione, ma contribuirà anche al risparmio energetico.

Sebbene la funzione non sia ancora attiva, si prevede che il lancio di questa funzione tanto attesa avvenga presto. Negli ultimi mesi Google Home si è affermata come l’app di riferimento per la gestione della smart home, specialmente su dispositivi Android, grazie all’ampio supporto di lampadine e telecamere. E si spera che Google possa portare migliorie anche sui dispositivi smart proprietari, come l’integrazione con Google Gemini.