Amazon per la sua piattaforma di e-reading mette a disposizione degli utenti l’abbonamento Kindle Unlimited. Il servizio è ora arrivato al suo decimo anniversario. Il servizio di lettura digitale, introdotto nel 2014, ha raggiunto un traguardo importante. Fin dal debutto, sono milioni i lettori che si affidano a Kindle Unlimited. Ciò con oltre 3miliardi di libri che sono stati letti in tutto il mondo.

Nel nostro paese, il servizio è arrivato nel mese di novembre e rappresenta una delle opzioni preferita dagli utenti appassionati di lettura. In vista dell’anniversario, Amazon ha deciso di riservare ai suoi utenti un regalo. Di cosa si tratta?

Amazon offre un’occasione unica agli utenti Kindle Unlimited

La piattaforma di e–commerce, per celebrare tale traguardo, ha messo a disposizione dei suoi clienti un regalo imperdibile. La promo è accessibile dal 3 al 15settembre. Durante tale periodo, Amazon offre 3mesi di Kindle Unlimited al costo di 1. Ciò per chi non si è mai iscritto prima al servizio. E non è tutto. Gli utenti già iscritti possono ricevere l’opportunità di ottenere 12 mesi al costo di 10.

Una volta terminato il periodo indicato dalle singole opzioni, tre e dodici mesi, l’abbonamento a Kindle Unlimited si rinnova a 9,99 euro al mese. Ciò salvo cancellazione di quest’ultimo prima del rinnovo successivo.

Il servizio in Italia evidenzia le tendenze del momento. Il genere e i libri preferiti dai lettori italiani spesso passano attraverso i social e hashtag come #BookTok su TikTok. Il genere che primeggia nelle classifiche in Italia è il romance. Inoltre, riscontrano particolare successo anche i libri per ragazzi, i gialli e i fumetti.

Inoltre, quando si parla di Amazon Kindle è importante sottolineare l’importanza del servizio Direct Publishing. Quest’ultimo permette agli utenti di autopubblicare i propri lavori. È un’opzione introdotta da un po’ che ha riscontrato un grande successo in Italia. Qui tra gli autori più noti ci sono Giuseppe De Summa e Vittorio Orlando. Gli utenti che lo hanno utilizzato sono riusciti a guadagnare anche oltre 3,5 miliardi di dollari.