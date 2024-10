Come un fulmine a ciel sereno, Apple ha presentato ufficialmente il suo nuovo iPad mini. Questo dispositivo, caratterizzato dal display più ristretto rispetto ai fratelli maggiori, arriva con a bordo diverse novità tra cui un chip più potente e anche il supporto all’intelligenza artificiale con Apple Intelligence.

Chip A17 Pro, Apple Intelligence e tanta qualità: questo è il nuovo iPad mini

Per chi se lo stesse chiedendo, eccovi accontentati: Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iPad mini con a bordo il chip A17 Pro. In questo modo sarà molto più semplice ottenere performance da grande prodotto, nonostante la sua piccola stazza. Il dispositivo vanta infatti un display da 8,3 pollici Liquid Retina IPS con True Tone e supporto per la Apple Pencil Pro.

I tagli di memoria disponibili sono rispettivamente di 128, 256 e 512 giga mentre la RAM installata garantisce l’uso di Apple Intelligence (quando sarà disponibile). Cioè significa che ci sono almeno 8 giga di RAM. Sul retro ecco una fotocamera da 12 MP grandangolare ma anche la tecnologia Smart HDR4. Il prodotto è realizzato al 100% in alluminio riciclato almeno per quanto riguarda la scocca esterna.t Tutte le altre componenti sono utilizzate seguendo un’ottica molto Green.

iPad mini di nuova generazione: ecco la scheda tecnica completa

Display : Schermo Liquid Retina IPS LED da 8,3 pollici Risoluzione 2266×1488 pixel con una densità di 326 ppi Supporta la tecnologia True Tone Rivestimento oleorepellente per evitare impronte Display laminato e rivestimento antiriflesso Luminosità massima di 500 nit Compatibile con Apple Pencil Pro e Apple Pencil con USB-C Include funzioni di Apple Pencil senza contatto

: Chip : Processore Apple A17 Pro CPU a sei core (2 performance core + 4 efficiency core) GPU a 5 core Neural Engine a 16 core

: Memoria : Disponibile con capacità di archiviazione da 128GB, 256GB e 512GB

: Disponibile con capacità di archiviazione da 128GB, 256GB e 512GB Connettività : eSIM 5G (opzionale) WiFi 6E Bluetooth 5.3 Porta USB-C con velocità di trasferimento fino a 10 Gbps

: Posizionamento : Bussola digitale Rilevamento tramite WiFi e iBeacon (Versione WiFi + cellular) GPS e reti cellulari

: Sensori : Touch ID Giroscopio a 3 assi Accelerometro Barometro Sensore di luce ambientale

: Fotocamere : Frontale : Fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, apertura f/2,4, Smart HDR 4, video HD 1080p a 25/30/60 fps Posteriore : Fotocamera grandangolare da 12 MP, apertura f/1,8, zoom digitale fino a 5x, flash True Tone, autofocus con Focus Pixels, panorama fino a 63 MP, Smart HDR 4, video fino a 4K a 24/25/30/60 fps

: Sistema operativo : iPadOS 18

: iPadOS 18 Chiamate video : FaceTime con inquadratura automatica

: FaceTime con inquadratura automatica Chiamate audio : FaceTime

: FaceTime Audio : Speaker stereo in orientamento orizzontale Due microfoni

: Batteria : Capacità di 19,3 Wh Autonomia fino a 10 ore di navigazione web o riproduzione video in WiFi, fino a 9 ore di navigazione web su rete dati

: Colori disponibili : Blu, Viola, Galassia, Grigio siderale

: Blu, Viola, Galassia, Grigio siderale Dimensioni e peso : 195,4 x 134,8 x 6,3 mm Peso: 293 g (WiFi), 297 g (WiFi + cellular)

:

iPad mini: ecco prezzi e disponibilità

Chiunque volesse acquistare il nuovo iPad mini, può preordinarlo già oggi sul sito ufficiale, con le consegne e la vendita libera che partiranno ufficialmente dal prossimo mercoledì 23 ottobre. I prezzi partono da 609 € per la versione da 128 giga Wi-Fi. Ecco l’elenco con tutti i prezzi e le varianti disponibili: