Iliad: torna ufficialmente la Giga 150, ecco le migliori offerte di ottobre 2024

Con tanta qualità ma soprattutto una quantità smisurata di contenuti, le offerte di Iliad stanno mettendo ufficialmente a disposizione di tutti il loro potenziale ed è proprio quello che qualche utente si augurava. Del resto non c’è dubbio sul fatto che la qualità di Iliad fosse ineguagliabile per tutti gli altri gestori, i quali in ogni modo stanno provando a gestire al meglio la loro clientela.

Per chi non se ne fosse accorto infatti, sono ben tre le soluzioni disponibili che portano il gestore ad essere ancora una volta il migliore in assoluto. La vera peculiarità è quella di offrire prezzi che durano per sempre senza mai cambiare, qualcosa di molto ricercato dagli utenti, ai quali si sono sempre adeguati a gestori che hanno proposto offerte con costi iniziali che poi sono mutati nel tempo. Iliad dunque ne fa un vero punto di forza e in ognuno dei tre casi presenti attualmente sul suo sito ufficiale.

Iliad offre a tutti le migliori soluzioni e lo fa a partire da 7,99 € al mese

Partendo dalla prima proposta che torna ufficialmente a far parte della linea di offerte di Iliad, ecco la famosa Flash 150. Al suo interno questa promo rende disponibili i migliori contenuti partendo da minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Ci sono poi 150 giga in 4G per navigare sul web.

Seguono le altre due proposte, soluzioni con gli stessi minuti e messaggi ma con contenuti e prezzi diversi. La prima è la Giga 180, mentre la seconda è la Giga 250. Al loro interno ci sono 180 giga in 5G e 250 giga in 5G rispettivamente per 9,99 € al mese e 11,99 € al mese. Questi prezzi valgono per sempre e non cambiano mai nel tempo. Da ricordare che con le offerte che costano almeno 9,99 € al mese, si può accedere allo sconto sulla fibra ottica che passa ad un prezzo mensile di 19,99 €.