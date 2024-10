Instagram: attenzione alla nuova truffa dei like, ecco come funziona

In queste ore le persone che utilizzano Instagram potrebbero credere che c’è un modo per guadagnare semplicemente mettendo dei semplici “mi piace“. È in questo modo che si sta sviluppando una nuova truffa, la quale fa credere agli utenti che guardando dei video selezionati o magari mettendo un semplice like, si potrebbe ottenere una ricompensa in denaro.

Bisognerebbe solo seguire alcuni link che rimandano a contenuti specifici e dopo aver completato l’attività, inviando uno screenshot nel gruppo in questione, si potrà ricevere la propria ricompensa. Si tratta di una truffa molto avanzata, in quanto sembra che le prime somme in denaro effettivamente arrivino agli utenti. Dopo la prima fase però scatta il vero inganno verso coloro che utilizzano Instagram: gli viene infatti proposto un 2 “programma VIP” per ottenere dei guadagni più alti.con questo si promettono cifre giornaliere di guadagno da 20 a 1000 €. Ottenendo la registrazione, i truffatori rubano quindi i dati personali e anche il numero di conto corrente della banca.

Instagram e la truffa dei like: ecco come vi fregano

Questo in basso è l’elenco di ogni passaggio da compiere per poter arrivare a guadagnare una somma da alcune attività su Instagram. Ovviamente, qualora abbiate ricevuto già questo messaggio, vi consigliamo di non dargli alcun credito:

“Istruzioni per le attività A e B

Fai clic sui link per seguire e mettere “Mi piace’ alle pagine. Dopo aver completato le attività, inviami almeno uno screenshot per account (A e B) per confermare il completamento. Una volta completate le attività, puoi contattare l’auditor per ricevere la tua ricompensa per l’attività che va da 50 € a 800 €. Più vi impegnate, più potete guadagnare in un solo giorno in base al nostro modello di business.

Tutti i membri del team hanno l’opportunità di guadagnare premi seguendo gli influencer di Instagram e interagendo con le loro pagine. Completa il primo semplice compito mettendo “Mi piace” o seguendo. Una volta completati tre compiti e inviati i tuoi screenshot, guadagnerai 5 €. Inoltre, completando più compiti, puoi guadagnare ancora di più!“.

Questo è ciò che recita il messaggio, ma ovviamente gli utenti devono stare molto attenti a non cascarci per evitare problematiche di vario genere.