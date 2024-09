GAC Aion RT: la berlina elettrica che sfida il segmento di fascia alta

La GAC Aion RT si prepara a debuttare nel mercato delle berline elettriche di fascia alta. Ma cosa la distingue in un segmento così affollato? Il design punta tutto sulla raffinatezza e sull’innovazione. La vettura presenta una griglia chiusa, tipica delle auto elettriche, e fari LED affusolati che donano un look sofisticato. La carrozzeria della berlina si fa notare anche per dettagli come gli specchietti laterali neri e le maniglie delle portiere a scomparsa, che contribuiscono alla pulizia delle linee.

Le dimensioni, con una lunghezza di 4,86 metri e un passo di 2,77 metri, collocano la Aion RT tra le berline più spaziose della categoria. Il tetto panoramico, che si estende per ben 3,48 metri, esalta l’eleganza dell’insieme. I cerchi in lega e i pneumatici su misura, nel mentre, completano il quadro. Sul posteriore della berlina, spicca il marchio AION. Esso è posizionato in maniera discreta ma decisa. Il design degli interni non è da meno, con uno stile minimal che mescola colori beige e nero. L’abitacolo della berlina è dominato da uno schermo centrale sospeso. La sua spettacolarità sta nell’essere perfettamente integrato con il volante e le bocchette dell’aria. Anche i passeggeri posteriori trovano comfort, grazie al climatizzatore e al bracciolo ripiegabile.

Tecnologia e prestazioni di alto livello per la nuova berlina

La GAC Aion RT non si limita solo a un design accattivante. Ciò che fa la differenza nella berlina è nella tecnologia e nelle prestazioni. Quali innovazioni tecnologiche può offrire? La vettura è dotata di un sistema LiDar a 126 linee. Questo è poi supportato dalla piattaforma NVIDIA Orin-X. Tale piattaforma permette una guida intelligente in oltre 250 scenari senza necessità di mappe ad alta precisione.

Il motore elettrico, disponibile in due versioni da 150 kW e 165 kW, garantisce una potenza massima di 224 CV. Questo è sufficiente per affrontare sia le strade urbane sia i viaggi più lunghi. Con un’autonomia dichiarata di 650 km, la GAC Aion RT offre un raggio d’azione più che competitivo. La ricarica rapida, poi, permette di passare dal 30% all’80% della capacità in appena 30 minuti. Questa berlina saprà conquistare un posto tra i leader del segmento? Con queste caratteristiche, GAC Aion sembra pronta per sfidare i giganti dell’industria.