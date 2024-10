Se state cercando una promozione da attivare sul vostro numero di telefono, ovviamente dovrete fare una ricerca minuziosa e valutare tutte le possibilità offerte dal mercato italiano, quest’ultimo è costellato di tantissimi providers che ogni giorno offrono un catalogo diverso ma ricco di tante possibilità che indubbiamente possono fare gola e a trarre grazie alle loro caratteristiche e ai prezzi decisamente competitivi.

Tra i vari provider, quello di maggior spicco per la propria connessione Internet e senza alcun dubbio Fastweb, quest’ultimi infatti alla rete Internet più veloce d’Italia come dimostrato dal fatto di aver vinto per la quarta volta tale titolo, dunque si è cercato una connessione superveloce, stabile e ben funzionante, indubbiamente il provider giallo è la scelta che fa per voi, quest’ultimo infatti mette a disposizione una promozione pensata proprio per offrire tanti giga ad una velocità eccezionale senza spendere troppo.

5G a meno di otto euro

Come potete ben vedere, si tratta della promozione più proposta da Fastweb che anche questa volta è stata rinnovata, quest’ultima garantisce 7,95 € al mese 150 GB di traffico dati in 5G e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, il costo di attivazione è completamente gratuito e anche il costo della Sim o della eSIM sarà completamente gratuito, l’unica cosa che dovete fare è quella di andare sul sito ufficiale del provider e attivare la promozione con pochi clic, potrete infatti effettuare l’accesso tramite SPID e dunque evitare di spedire documenti.

Nel caso foste interessati di conseguenza tutto quello che serve e recarsi sul sito ufficiale del provider alla pagina dedicata alla promozione, il resto sarà abbastanza veloce e intuitivo e non richiederà nessun costo aggiuntivo se non quello legato al primo mese di promozione, si tratta indubbiamente di una delle promo più convenienti presenti sul mercato, dal momento che offre tanti giga ad un prezzo decisamente inferiore alla media.