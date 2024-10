È trascorso meno di un anno dal lancio della Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ma la casa cinese non sembra voler rallentare. Con l’introduzione della SmartBand9Pro, l’azienda è pronta a continuare la sua ascesa nel mercato delle smartband. A tal proposito le prime indiscrezioni mostrano un dispositivo dal design simile al precedente, ma con alcune novità importanti. Lo schermo, ad esempio, presenta una leggera curvatura rispetto al modello piatto della Band8 Pro. Elemento che richiama l’estetica dell’Apple Watch. Anche la cassa è stata aggiornata, adottando una finitura opaca e meno lucida rispetto alla precedente versione.

News Xiaomi: smartband o smartwatch ?

Tra le modifiche più evidenti troviamo anche il cinturino. Il quale introduce una chiusura innovativa, simile a quella dell’orologio di Cupertino. È stata inoltre anticipata una nuova colorazione in oro rosa, che si aggiunge al classico nero e grigio. Anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle specifiche tecniche, è probabile che lo Xiaomi Band9Pro erediti gran parte delle caratteristiche della versione precedente. Ma con qualche possibile miglioramento dello schermo e delle funzionalità.

Da qualche anno, il confine tra smartband e smartwatch è sempre più sfumato. Xiaomi, con le sue smartband, ha puntato a offrire funzionalità sempre più vicine a quelle di un vero smartwatch. Mantenendo però un prezzo accessibile. La Smart Band 9Pro sembra confermare questa strategia. Si prevede infatti un dispositivo ricco di funzioni. Come ad esempio il monitoraggio della salute e del fitness, GPS e connettività con l’app Mi Fitness.

Insomma, per coloro che cercano un prodotto versatile, in grado di offrire notifiche e monitoraggio delle attività senza rinunciare a uno schermo di qualità, la Smart Band 9 Pro potrebbe essere una scelta ideale. Resta però da vedere se Xiaomi riuscirà a integrare ulteriori miglioramenti. I quali sembrano essere necessari per cercare di mantenere il passo con i più costosi smartwatch del mercato.