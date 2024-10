Iliad: torna la FLASH 150 per tutti, il prezzo è sceso ancora

Restano circa 21 giorni disponibili per poter sottoscrivere una delle offerte migliori di questo periodo di ottobre. Nel caso in cui qualcuno se la fosse persa, sul sito ufficiale di Iliad è tornata la promozione mobile che in tanti probabilmente stavano aspettando, ovvero la famosissima Flash 150. Questa offerta è stata vista più volte sul sito di Iliad, dove tanti utenti questa volta possono tornare per sottoscriverla e per beneficiare di tutte le opportunità che fornisce ogni mese e soprattutto per sempre.

Questo infatti è un concetto da non biasimare: il celebre gestore è uno dei pochi, tra l’altro non virtuale, ad offrire la possibilità di basare tutto su una promo che non cambia mai il suo prezzo mensile. Questo aspetto non riguarda però solo questa soluzione mobile, ma tutte quelle che Iliad ha lanciato nel tempo. Proprio per questo motivo l’operatore si mette in posizione di vantaggio rispetto agli altri e quando arrivano soluzioni con così tanti contenuti, il dominio è assicurato.

Iliad: torna la promo Flash 150, gli utenti hanno tempo per sceglierla ma non è la sola

Tornando a parlare dell’offerta che è tornata disponibile pochi giorni fa, c’è da dire che c’è veramente di tutto al suo interno. Chi ama stare al telefono non deve preoccuparsi: i minuti sono illimitati esattamente come gli SMS. Inoltre anche per navigare sul web sembra non esserci limite, siccome 150 giga in 4G sembrano essere abbastanza. Il prezzo di 7,99 € al mese è un vero assist per tutti, anche perché, come detto, dura per sempre. Bisogna pagare solo all’inizio il costo di attivazione di 9,99 €. Possono scegliere questa soluzione mobile non solo i nuovi utenti, ma anche i già clienti che hanno un’offerta con un costo inferiore a 7,99 €.

Per sottoscrivere l’offerta, basta recarsi sul sito ufficiale o magari rifarsi ad un centro autorizzato o ancora agli Iliad Point.