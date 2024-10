Microsoft ha rilasciato un’importante novità con l’aggiornamento Preview Build 22631 per Windows 11. Il quale include una tastiera virtuale sviluppata per l’uso con i gamepad. Questa innovazione è pensata per migliorare l’esperienza di chi utilizza PC portatili e handheld basati su Windows. Come il LenovoLegion Go e l’AsusROG Ally. Fino ad oggi, questi dispositivi si affidavano principalmente ai comandi touch per la digitazione. Una soluzione non sempre comoda per chi preferisce utilizzare un controller durante le proprie sessioni di gioco.

Altre novità del nuovo aggiornamento di Windows 11

La nuova tastiera si presenta con un layout progettato per l’utilizzo con i pulsanti dei gamepad e gli analogici. Migliorando così l’interazione con il sistema operativo. Grazie a un design verticale che occupa solo un quinto dello schermo, essa permette di digitare senza nascondere troppo il contenuto visualizzato. In modo da facilitare l’utilizzo contemporaneo di altre funzioni. Anche se attualmente è disponibile in versione beta, questa funzione sarà distribuita gradualmente a tutti nei prossimi mesi. Rendendo così l’esperienza Windows 11 più accessibile su dispositivi portatili.

Tale miglioramento risponde a una richiesta di lunga data della comunità di gamer che utilizzano PC portatili per giocare. Ma che trovano scomodo il continuo passaggio tra controller e comandi touch per le operazioni di base come la scrittura. Con la tastiera virtuale ottimizzata per gamepad, l’interazione con il sistema operativo diventa quindi più fluida. Rendendo questi dispositivi ancora più versatili sia per il gioco che per un utilizzo quotidiano.

Oltre alla tastiera, l’ultimo aggiornamento di Windows 11 introduce una serie di altre novità. Tutte pensate per rendere l’esperienza d’uso ancora più personalizzabile e intuitiva. Tra le modifiche più rilevanti, troviamo la possibilità di disattivare i suggerimenti nelle notifiche. Una funzione spesso considerata invasiva. In più, l’aggiornamento introduce un accesso semplificato a Phone Link direttamente dal menu Start. Per poter gestire in maniera più immediata la connessione tra PC e smartphone.