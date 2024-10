DJI Air 3S: Il drone perfetto per la fotografia di viaggio

Come potrebbe la fotografia di viaggio essere ancora più entusiasmante? Con il nuovo drone DJI Air 3S, che con le sue caratteristiche avanzate promette immagini mozzafiato e riprese notturne senza pensieri. Grazie alla doppia fotocamera, una CMOS da 1″ e un teleobiettivo da 70 mm, questo drone dona possibilità che sembrano essere uscite direttamente dal mondo professionale. È l’evoluzione perfetta per i creativi che vogliono immortalare viaggi e panorami durante le loro avventure.

La sua gamma dinamica fino a 14 stop consente una qualità d’immagine superiore a qualsiasi altro modello. Anche nelle situazioni di luce più sfidanti e difficili da affrontare sa dare il meglio. Il drone, inoltre, grazie al nuovo sistema di rilevamento ostacoli notturno possiede una sicurezza implementata, studiata per chi ama sperimentare nelle ore serali. E per chi teme la perdita del segnale durante il volo? C’è il ritorno automatico intelligente che garantisce gli atterraggi, anche quando le condizioni non sono proprio l’ideale.

Drone con doppia fotocamera e creatività dei panorami liberi

Il drone DJI Air 3S porta la fotografia a un altro livello con la sua tecnologia a doppia fotocamera. Come non rimanere impressionati dai 50 MP della fotocamera principale o dal teleobiettivo con zoom ottico 3x? Ogni ripresa diventa un’opera d’arte. Questo grazie alla capacità di entrambe le fotocamere di registrare in 4K/60fps HDR. La vera chicca è però la modalità Panorami liberi. Tale modalità regala la possibilità di unire più immagini in scatti straordinari, immortalando paesaggi o elementi architettonici con una nitidezza incredibile.

La qualità video del drone è sorprendente tanto quanto la fotografia. Con la registrazione a 10 bit e il codec H.265 che permettono una post-produzione flessibile si hanno clip da mozzare il fiato. Gli ISO aumentati a 12.800, poi, garantiscono risultati impeccabili anche quando c’è una luce ridotta. Perfino il teleobiettivo permette di catturare dettagli finissimi senza sacrificare qualità o profondità.

Sicurezza di volo ai massimi livelli

La sicurezza di volo è una delle priorità per DJI. Il drone Air 3S infatti la garantisce totalmente con il suo rilevamento ostacoli omnidirezionale. La tecnologia LiDAR e i sensori infrarossi ToF inoltre rendono i voli notturni più sicuri che mai. Grazie a queste innovazioni, anche nelle condizioni più difficili è possibile catturare ottime immagini.

Per chi ama filmare in movimento, c’è poi il sistema ActiveTrack 360°. Esso mantiene il soggetto sempre al centro della scena, anche se parzialmente coperto. Con Soggetto in evidenza, inoltre, è possibile concentrarsi solo sulla creatività, mentre il drone si occupa di mantenere il focus di ciò che si riprende. Ogni singola funzione è pensata con evidenza per chi vuole ottenere il massimo dalle proprie riprese.