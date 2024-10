Nei mesi scorsi abbiamo già sentito parlare dell’idea di Apple di realizzare degli AirPods con fotocamere e da tempo circolano notizie in merito agli smartglass del colosso. Mark Gurman, fonte attendibile e sempre aggiornata in merito alle mosse compiute dalla Mela Morsicata, ritiene che entrambi i prodotti potrebbero arrivare sul mercato entro il 2027.

Apple Glass saranno simili agli smartglass prodotti da Meta?

Secondo il rapporto emerso in questi ultimi giorni, gli Apple Glass non saranno un prodotto davvero innovativo. Gli occhiali potrebbero somigliare a quelli già realizzati da Meta in collaborazione con Ray Ban. Potrebbe trattarsi, quindi, di un semplice paio di occhiali intelligenti, dotati di fotocamera e microfoni tramite i quali gli utenti potranno scattare foto, effettuare chiamate o ascoltare musica. I dubbi riguardo l’eventuale successo del dispositivo sono parecchi e non è poca la curiosità riguardo quelle che potrebbero essere le idee di Apple al fine di rendere i suoi occhiali davvero interessanti.

Apple realizzerà degli AirPods dotati di fotocamere

Altrettanti dubbi si hanno attualmente anche in merito agli AirPods dotati di fotocamere. Non è ancora chiaro quale sia il piano del colosso e sono molte le perplessità riguardo l’effettiva creazione degli auricolari in questione. Di certo, a motivare l’interesse dell’azienda nei confronti di un simile prodotto ci sarebbe la voglia di sviluppare nuove soluzioni dotate di intelligenza artificiale tramite le quali offrire funzioni ancora più sofisticate rispetto a quelle già presenti su iPhone 16.

Come suggerito dal rapporto condiviso da Gurman, Apple avrà bisogno ancora di parecchio tempo prima di poter dar vita ai suoi dispositivi e non è da escludere la possibilità che i piani possano subire drastiche modifiche. Entro i prossimi due anni, quindi, potremmo aver modo di conoscere dei prodotti del tutto differenti e dotati di tecnologie all’avanguardia, che potrebbero offrire al colosso la possibilità di affermarsi nel settore.