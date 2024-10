In una giornata ricca di novità, Amazon ha ufficialmente presentato i nuovi Kindle, una lineup completa di dispositivi di vario genere, capaci di soddisfare le aspettative della maggior parte degli utenti, tra questi troviamo il Kindle Colorsoft, il primo Kindle a colori. Vediamoli meglio nel dettaglio.

Kindle Colorsoft

Il colore arriva ufficialmente su Kindle, senza andare a compromettere la lettura, alla base troviamo tutto ciò che gli utenti amano: contrasto elevato, velocità di rotazione delle pagine ed anche luce frontale autoregolante, con l’aggiunta di colori vivaci e piacevoli. Le copertine nella libreria saranno a colori, allo stesso tempo è possibile vedere le foto e le immagini, aggiungere eventualmente evidenziazioni colorate, e molto altro ancora. Il display include una nuova luce a LED atta a migliorare colore ed accrescere la luminosità, senza perdite di dettagli (è infatti possibile effettuare zoom senza preoccuparsi dei pixel), oltretutto ha una autonomia fino a 8 settimane, è waterproof e supporta la ricarica wireless.

Potrà essere acquistato in Signature Edition a 229,99 euro, con consegna dal 30 ottobre 2024.

Kindle Scribe

Il nuovo Kindle Scribe riduce al massimo i bordi, trasformandoli di colore bianco ed il pannello è una superficie liscia, per facilitare la scrittura rendendola molto simile ad un quaderno, senza tralasciare dettagli, data la presenza di 300 ppi. Il testo è difatti chiaro e nitido, la Penna Premium è realizzata per il corretto peso e bilanciamento, offrendo la medesima sensazione che l’utente potrebbe provare mentre tiene una penna in mano, con la punta in gomma morbida, che ricorda molto quella di una matita. Interessanti sono anche le nuove funzioni, come Active Canvas, per prendere appunti direttamente all’interno del libro, rendendole a tutti gli effetti parte della pagina.

Sarà acquistabile dal 4 dicembre (da oggi in preordine) ad un prezzo di listino di 429,99 euro.

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite è stato il più venduto di sempre, ed oggi diventa molto più veloce, con un incremento del 25%, mentre l’utilizzo di un transistor a film sottile di ossido nel display rende il rapporto di contrasto più alto di tutti gli altri Kindle. Il display è stato leggermente incrementato, sino a raggiungere i 7 pollici, è completamente impermeabile, ha 16GB di memoria interna, e viene commercializzato in tre colorazioni: Nero, verde giada e rosa lampone. La batteria ha una durata fino a 3 mesi, con uno spessore complessivo mai visto prima d’ora.

Il prodotto è già disponibile ad un prezzo di partenza di 169 euro, per la versione base.

Kindle

Il Kindle entry-level ha un peso di soli 158 grammi, può essere tenuto nel palmo di una mano (o nella tasca dei pantaloni), integrando ugualmente funzioni premium. Ha un display da 300 ppi, una luce frontale la cui luminosità è aumentata del 25%, più veloce e disponibile all’acquisto nel colore Verde Matcha. L’autonomia è di qualche settimana, mentre la memoria interna di 16GB permette di contenere migliaia di libri.

Può essere acquistato da oggi, ad un prezzo di listino di partenza di 109,99 euro.