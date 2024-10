Kindle Scribe non è il classico Amazon Kindle, o meglio definito eBook reader, ma un prodotto molto più complesso e completo, un prodotto che può essere utilizzato non solo per leggere libri in alta definizione a 300 ppi, ma anche scrivere sfruttando la penna inclusa in confezione.

La prima cosa che è facile notare sono le dimensioni del pannello, è da 10,2 pollici di diagonale, uno dei più grandi in circolazione, schermo Paperwhite, qualitativamente identico al modello che prende questo nome, con cornici estremamente sottili su 3 lati, mentre da una parte più spessa, per favorire la presa in fase di scrittura e lettura (infatti è più spesso sulla parte sinistra, ipotizzando che la maggior parte della popolazione sia destrosa).

Amazon Kindle Scribe: che sconto oggi

Il prezzo è veramente stato abbassato rispetto a qualche giorno fa, un prodotto così completo e funzionale avrebbe comunque un costo abbastanza elevato, se considerate appunto che viene commercializzato a 369 euro. Per avvicinare più consumatori possibili al suo acquisto, ecco arrivare lo sconto del momento: 24% di riduzione con 90 euro in meno, ed una spesa finale da sostenere pari a soli 279 euro. Lo potete comprare qui.

Le funzionalità che lo stesso prodotto è in grado di offrire sono davvero tantissime, dalla semplice lettura di libri, passando alla lettura di PDF e documenti, con la stessa modifica dei suddetti, o la possibilità di prendere appunti, annotazioni di vario genere, e non solo. La batteria ha una durata decisamente elevata, tanto da poter essere utilizzato anche per lunghe settimane, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro.

Da notare, in fase di acquisto, che sono disponibili numerose varianti, che differiscono per il quantitativo di memoria interna (16,32,64GB), ma anche per la qualità della penna: Basic o Premium.