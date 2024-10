1Mobile, uno degli operatori di telefonia mobile virtuale in Italia, ha presentato una nuova offerta entusiasmante. Quest’ ultima si distingue per l’incredibile rapporto tra quantità di traffico dati e prezzo. La promo si chiama “Special 180″ e, al costo di soli 8,99€ al mese, include ben 180GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 SMS. Essa è rivolta ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da un altro operatore o che attivano una nuova SIM. È disponibile ancora per pochi giorni , presentandosi una soluzione particolarmente vantaggiosa per chi utilizza molto internet.

1Mobile: dettagli e condizioni dell’offerta Special 180

Per chi effettua la portabilità, il costo di attivazione è di 1€. Mentre per chi attiva una nuova scheda senza portabilità il costo sale a 6€. Oltre al traffico nazionale, l’offerta è valida anche per i paesi dell’Unione Europea, secondo le normative europee sul roaming. Così da poter utilizzare i GB disponibili senza costi aggiuntivi durante i viaggi all’interno dell’UE. È importante sapere però che il traffico non utilizzato nel mese in corso non sarà cumulabile con quello del successivo. Quindi bisogna tenere presente questo limite nella gestione del consumo dati.

La promo si rinnova automaticamente ogni mese. Ma ci sono alcune importanti condizioni da rispettare. Se un cliente supera la soglia dei 180GB mensili, la navigazione continua, ma a un costo di 0,50€ per ogni 100MB aggiuntivo. In più sono previsti addebiti a scatti anticipati di 100KB.

Infine, per chi è interessato a chiamate internazionali, 1Mobile offre tariffe agevolate per chiamare diversi paesi. Con la possibilità di monitorare i consumi e gestire l’offerta tramite app, “Special 180” si presenta come una soluzione versatile e adatta a un’ampia tipologia di esigenze. A tal proposito, se invece, siete interessati a conoscere altre soluzioni proposte dall’operatore vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. Tra le varie opzioni disponibili troverete sicuramente quella che fa a caso vostro.