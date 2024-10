1Mobile ha lanciato un’offerta destinata ai nuovi clienti, valida fino al 15 ottobre 2024. La promozione “Speed 5G 120″ permette di usufruire del primo mese di abbonamento gratuito. In particolare per chi effettua la portabilità del proprio numero da un altro operatore o per chi attiva una nuova SIM. Dal secondo mese, l’offerta prevede un costo di 7,90€ mensili. Il pacchetto include 120GB di traffico dati in rete 5G, minuti illimitati e 50SMS verso tutti i numeri nazionali. Il passaggio al 5G è gestito tramite la rete Vodafone. Offrendo così una copertura nazionale affidabile.

1Mobile: condizioni di attivazione e dettagli tecnici

Per chi non rispetta i requisiti necessari per la connessione-5G, la navigazione resta comunque disponibile in 4G. In caso di superamento del traffico dati previsto, si può continuare a navigare a un costo di 0,50€ ogni 100MB. È importante notare che il traffico dati non utilizzato durante il mese non sarà cumulabile per quello successivo. Se il credito residuo è insufficiente, la promo sarà sospesa fino alla successiva ricarica, con la possibilità di essere riattivata. L’offerta è compatibile con i pacchetti extra.

Il costo di attivazione di questa opzione è di 5€ per chi effettua la portabilità. Mentre è di 7€ per le nuove SIM. Il servizio è disponibile esclusivamente tramite i punti vendita ufficiali o l’acquisto online. I clienti possono monitorare il proprio consumo e gestire l’offerta direttamente tramite l’app di 1Mobile. Oppure accedendo all’area riservata del sito web. È possibile anche disattivarla dall’area personale. Ma potrete utilizzare le rimanenti unità fino alla scadenza del periodo di promozione.

1Mobile avverte che i suoi servizi potrebbero non essere compatibili con determinati dispositivi. Come quelli di Blackberry e Wiko, a causa di limitazioni tecniche. In ogni caso se volete conoscere altre soluzioni messe a disposizione dall’ operatore sul suo sito web ufficiale troverete molte altre opzioni tra cui scegliere.