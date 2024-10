Uno dei punti forti del mercato di Nvidia È rappresentato senza alcun dubbio dall’intelligenza artificiale, nel dettaglio l’azienda è una produttrice ferrata di processori Per l’addestramento di software IA, le sue GPU infatti sono le più richieste sul mercato e hanno consentito all’azienda californiana di diventare la società più preziosa al mondo, superando il valore di 1000 miliardi di dollari.

A quanto pare, però la scalata non si ferma qui, sembra infatti che dopo l’enorme successo del GPU Hopper, le loro eredi,GPU Blackwell Stanno per segnare un record ancora più grande, secondo quanto dichiarato da Nvidia infatti, Gli ordini per i nuovi processori sono talmente elevati da aver mandato Sold Out i prodotti disponibili già per tutto il 2025, Il merito di questo risultato va senza alcun dubbio all’azienda, ma allo stesso tempo, anche alle sue clienti maggiori tra le quali spiccano: AWS, Google, Meta e Microsoft.

Risultato assoluto

Secondo gli analisti si tratta di un risultato sotto certi aspetti atteso ma davvero senza precedenti, dal momento che sicuramente consentirà all’azienda di incrementare ancora di più il proprio valore di mercato superando quello raggiunto lo scorso anno, l’esaurimento delle scorte fino alla fine del 2025 presuppone che gli ordini riprenderanno nel 2026 di conseguenza la struttura finanziaria di Nvidia Continuerà a crescere senza sosta, al punto che l’azienda si sta assicurando di non incappare in colli di bottiglia legate alla produzione delle componenti che fanno funzionare le sue GPU, nel dettaglio l’attenzione rivolta a Samsung che detiene il primato per la produzione delle memorie e a TSMC Che invece si occupa della produzione dei chip veri e propri con i suoi processi produttivi e le sue fonderie.

Si tratta di un risultato davvero incredibile che coglie un po’ la sprovvista anche AMD che proprio recentemente aveva annunciato il suo nuovo processore pensato proprio per interrompere questo monopolio assoluto della società californiana.