In rete sono emerse importanti informazioni riguardo i nuovi processori AMD Ryzen 9000X3D. I dettagli trapelati sembrano suggerire che l’azienda potrebbe superare Intel per le prestazioni offerte al settore gaming.

Il processore Ryzen 7 9800X3D presenta una CPU a 8 core della serie 9000X3D. Secondo i primi test il nuovo dispositivo AMD risulta l’11% più veloce rispetto al suo predecessore. Mentre per il Ryzen 9 9950X3D a 16 core si parla del 13%.

AMD intende sfidarei suoi competitor con un nuovo Ryzen

I test condotti sono stati effettuati su alcuni giochi. Tra quest’ultimi ci sono, ad esempio, “Black Myth: Wukong” e “Far Cry 6” Le prestazioni risultano enormemente migliorate rispetto alla generazione precedente. Tale miglioramento potrebbe riguardare la decisione di AMD di incrementare le velocità di clock dei nuovi processori. In alternativa, alcuni rumor, hanno ipotizzato l’introduzione della tecnologia 3D V-cache su entrambi i CCD.

Se quanto affermato si rivelasse vero si verrebbe a concretizzare uno scenario davvero importante per il settore gaming. Le rivelazioni presentate, infatti, pongono AMD in una posizione di forte competitività nei confronti di Intel. Nello specifico, sembra possibile che la serie Ryzen 9000X3D dicenti la nuova scelta preferita dai gamer. Il nuovo processore di AMD, infatti, potrebbe sfidare senza troppi problemi le ultime novità di Intel. Nello specifico, il nuovo processore di Intel sembra presentare un vantaggio del 2/3% rispetto al precedente Core i9-14900K. Nonostante ciò la serie 9000X3D potrebbe mantenere ugualmente il primato nel settore gaming. Infatti, il nuovo AMD Ryzen 9 9950X3D potrebbe essere facilmente in grado di superare le offerte presentate da Intel per quanto riguarda le prestazioni di gioco.

Solo una dichiarazione ufficiale da parte di AMD potrebbe confermare le caratteristiche dei nuovi processori. Bisogna dunque attendere per comprendere se davvero i nuovi processori rispondano alle aspettative scaturite dalle ultime rivelazioni emerse di recente sulla sua ultima novità nel settore dei processori.