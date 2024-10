La casa automobilistica Tesla non smette mai di stupire con i suoi progetti innovativi e senza dubbio futuristici. Per presentare alcune delle sue ultime novità, la casa costruttrice di Elon Musk ha scelto proprio i Warner Brothers Studios di Burbank.

Nel presentare le novità che andranno a contraddistinguere il futuro della casa automobilistica statunitense, tra cui guida autonoma e robotica, non ha fatto a meno di conquistare l’attenzione di tantissimi appassionati del settore automobilistico. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo la novità principale, ovvero il Tesla Cybercab.

Tesla Cybercab: presentato il robotaxi

A rubare la scena presso i Warner Brothers Studios di Burbank, nelle scorse ore, è stato proprio il numero uno della casa automobilistica Tesla, Elon Musk. Elon Musk ha infatti deciso di fare la sua comparsa a bordo del robotaxi denominato Cybercab.

Ci troviamo davanti ad una novità che punta a conquistare un gran numero di utenti grazie al suo design ricercato. A tal proposito è importante dire che il robotaxi Tesla Cybercab si contraddistingue grazie a al suo stile futuristico che per determinati aspetti fa riferimento a quello già visto sul pickup elettrico di casa Tesla.

Con l’obiettivo di offrire il meglio dell’esperienza di guida non manca un ampio bagagliaio indispensabile per contenere anche un maggior numero di valigie. Per quanto riguarda gli interni, del tutto minimal, il robotaxi Tesla Cybercab mette a disposizione un totale di due posti. Sicuramente, osservando il veicolo non passano inosservate le portiere ad ali di farfalla. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, purtroppo, non sono stati resi noti durante l’evento di presentazione. Chiaramente l’intento di Elon Musk è quello di portare su strada un veicolo che possa finalmente ottimizzare i trasporti. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per saperne di più sul futuro del Tesla Cybercab e per scoprire i suoi dettagli tecnici.