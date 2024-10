La promessa di Meta fatta qualche tempo fa agli utenti con un iPad sembra ancora lontana dall’essere realtà. L’azienda aveva annunciato, circa un anno fa, l’arrivo di WhatsApp sui tablet Apple. Eppure, il progetto sembra essere ancora ben lontano dalla sua concretizzazione.

Al momento non è chiaro se i ritardi registrati siano dovuti a problematiche tecniche. O, in alternativa, se il progetto sia stato messo in pausa. In molti hanno però ipotizzato una maggiore valenza per la seconda ipotesi. Sembra infatti che Meta sia poco interessata all’arrivo di WhatsApp sugli iPad.

WhatsApp ancora lontano dai tablet Apple?

L’idea di Meta era quella di sviluppare una versione apposita della piattaforma indirizzata agli iPad. Lo scorso anno, nel mese di settembre, è stata rilasciata una prima beta di WhatsApp per i tablet. Dettaglio che ha accentuato l’interesse e l’entusiasmo degli utenti Apple. Eppure, dopo un anno non sono stati rilasciati ulteriori aggiornamenti.

Ciò significa che al momento WhatsApp per iPad rimane una versione beta che non accenna ad arrivare nella sua versione stabile. Come anticipato al momento non è chiara la motivazione di tali ritardi. È utile sottolineare che le app di Meta non presentano una versione per iPad. Tra tutte solo Facebook presenta un’applicazione natia per iPadOS. Eppure, quest’ultima non viene più aggiornata da anni.

Quanto detto, non implica che il team di WhatsApp non sia propenso ad investire nell’ecosistema Apple. L’esistenza della versione beta per iPad della piattaforma di messaggi ne è la prova. Per il momento però la situazione sembra essere bloccata. Alcuni utenti che hanno avuto modo di testare la beta hanno dichiarato che quest’ultima presenta numerosi bug. Inoltre, finisce per bloccarsi di continuo. Ciò significa che prima di assistere ad un possibile e definitivo lancio di WhatsApp per iPad, Meta dovrà impegnarsi per risolvere le problematiche ancora presenti sulla piattaforma.